Hongqi E-QM5 Plus, la berlina cinese non è niente male

La nuova Hongqi E-QM5, qui in versione “Plus”perché solo per Noleggio Con Conducente (NCC), è una berlina elettrica cinese che si distingue nettamente dalle altre Hongqi che in passato abbiamo spesso criticato.

Ha una linea filante e, in patria, un prezzo interessante di 207.800 yuan (circa 30.300 €). Come riportato dalle fonti, la versione consumer ha debuttato a marzo nel Paese e arriverà anche in Norvegia, mentre la Plus si distingue perché, alla maniera della Mobilize Limo in Europa, è pensata solo per il ride-hailing e aumenta l’autonomia su ciclo cinese NEDC dai 431 km della versione classica a ben 605.

Il design di Hongqi E-QM5

Rispetto alle altre vetture del marchio, sproporzionate, pacchiane e con una palese ispirazione alle Rolls-Royce, c’è stato un miglioramento estetico. Il frontale rimane estraniante, ma non è male: i fari personalmente mi ricordano quelli di un’altra cinese, la MG Marvel R, ma nel complesso sono appariscenti e ben integrati alla griglia a listelli verticali.

Il profilo è filante, il posteriore ha una coda tronca e fari spezzati, anche in questo caso piacevoli nell’insieme. Importanti le dimensioni: 5 metri con 2,9 di passo, per avere tanto spazio sia all’anteriore che al posteriore, la cui seduta gode di prese di ricarica e bracciolo. L’auto è poi larga 1,9 metri e alta 1,5.

Sulla plancia uno schermo touch sospeso da 10 pollici, e infotainment ovviamente connesso e con gestione da remoto.

Il motore è a sincrono con magneti permanenti ed eroga 190 CV con 320 N/m di coppia, mentre la batteria da 82 kWh garantisce 605 km su ciclo NEDC.

—–

