Addio viaggi noiosi: sulle VinFast si potrà cantare il Karaoke in sicurezza.

Vinfast installa sui nuovi SUV elettrici VF 8 e VF 9 il sistema Cerence Sing per poter cantare con il karaoke in sicurezza mentre si guida.

Sulle VinFast si può cantare il Karaoke, e fu così che anche le auto vietnamiti riuscirono a far parlare di sè. Sia chiaro, non è una novità assoluta, visto che lo fa già Tesla ma anche la nuova BYD Yuan Plus. Nello stesso tempo chi ci segue da anni forse ricorda la prima volta che parlammo in tempi non sospetti di Vinfast, grazie al lancio della Fadil nata sulla basa della Opel Karl.

Andiamo allora al punto: VinFast ha annunciato una nuova partnership per portare a bordo il Cerence Sing, un sistema di karaoke in auto che permette di cantare mentre guidi. Sarà installato sui SUV elettrici VF 8 e VF 9, realizzati insieme a Pinifarina, che dovrebbero arrivare negli USA quest’anno.

I timori di distrazioni al volante c’è, ma Cerence ha una soluzione che dovrebbe rendere il suo sistema di karaoke sicuro da usare durante la guida: il controllo vocale.

Cerence Sing usa infatti il controllo vocale in modo da non dover togliere gli occhi dal volante per toccare il touch screen. Secondo l’azienda chi guida può richiedere, imparare e cantare le canzoni favorite, così come ricevere testi parlati e suggerimenti dal sistema. Se invece l’auto è ferma, Cerence Sing abiliterà la modalità classica del karaoke, quella che conosciamo con scritte e tutto quanto serve. In questo modo, sia il guidatore sia i passeggeri possono scorrere e cercare le canzoni, mentre i testi saranno visualizzati sullo schermo.

Rispetto alla concorrenza, Cerence Sing offre la possibilità per gli utenti di riprodurre le canzoni che hanno appena cantato ed ascoltare così la propria performance, nonché di utilizzare diversi effetti di alterazione della voce per un maggiore divertimento. E sì, c’è anche l’Auto-Tune. Chissà che la silenziosità delle auto elettriche possa essere d’aiuto.

Il sistema usa il catalogo Stingray di canzoni karaoke che comprende 100.000 brani, con testi in più di 12 lingue, e guarda caso è proprio lo stesso che utilizza Tesla per il suo sistema “Caraoke”.

A questo punto, la domanda: ma Fiorello, cosa ne pensa?

