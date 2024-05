Dove saranno gli autovelox in Lombardia dal 13 al 19 Maggio

L’elenco degli autovelox in Lombardia dal 13 al 19 Maggio attivi su alcune delle principali strade e autostrade lombarde per garantire la sicurezza e il rispetto dei limiti di velocità.

Anche per la settimana dal 13 al 19 Maggio la Polizia Stradale ha comunicato il calendario degli autovelox per il mese di maggio 2024, con l’intento di rafforzare la sicurezza stradale e incoraggiare gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità. Le postazioni fisse e mobili sono state programmate in punti strategici delle autostrade e delle strade statali della regione.

Ecco il programma dettagliato:

15 maggio 2024: Sull’ Autostrada A04 Torino-Trieste , nel tratto milanese, sarà attiva una postazione autovelox. Questo tratto di autostrada è noto per il suo intenso traffico e la postazione autovelox mira a ridurre gli incidenti e a garantire una guida sicura per tutti gli utenti della strada.

Sull’ , nel tratto milanese, sarà attiva una postazione autovelox. Questo tratto di autostrada è noto per il suo intenso traffico e la postazione autovelox mira a ridurre gli incidenti e a garantire una guida sicura per tutti gli utenti della strada. 15 maggio 2024 : Anche sulla Strada Statale SS 671 della Valle Seriana in provincia di Bergamo, gli autovelox saranno operativi. La SS 671 è una via cruciale che collega diverse comunità locali e spesso è teatro di eccessi di velocità.

: Anche sulla in provincia di Bergamo, gli autovelox saranno operativi. La SS 671 è una via cruciale che collega diverse comunità locali e spesso è teatro di eccessi di velocità. 16 maggio 2024 : La postazione sulla Strada Statale SS 671 della Valle Seriana sarà nuovamente attiva, continuando l’impegno della Polizia Stradale nel monitorare questa arteria importante.

: La postazione sulla sarà nuovamente attiva, continuando l’impegno della Polizia Stradale nel monitorare questa arteria importante. 17 maggio 2024: L’attenzione si sposterà sull’Autostrada A9 Lainate-Chiasso, nel tratto comasco. Questa autostrada, essenziale per i collegamenti con la Svizzera, vedrà un rafforzamento dei controlli per assicurare una guida rispettosa dei limiti di velocità, specialmente considerando il suo ruolo internazionale.

I controlli sui limiti di velocità sono parte di una più ampia strategia di vigilanza della Polizia Stradale, volta a promuovere la sicurezza e a prevenire gli incidenti, soprattutto in punti critici dove la velocità eccessiva ha frequentemente causato gravi conseguenze. Gli automobilisti sono quindi invitati a prestare la massima attenzione alla guida e a rispettare scrupolosamente i limiti di velocità, soprattutto nelle aree segnalate.

L’obiettivo è chiaro: ridurre il numero degli incidenti stradali e garantire che le strade lombarde siano sicure per tutti i viaggiatori. La responsabilità alla guida e il rispetto delle norme stradali sono essenziali per la sicurezza di tutti.

Copyright Image: Sinergon LTD