Grazie all’avviatore di emergenza per auto potete dire addio ai cavi di avviamento: Hulkman porta in Italia la nuova Serie Alpha per avere disponibilità di energia elettrica in ogni momento e ovunque. La Serie Alpha è il primo avviatore di emergenza intelligente al mondo.

Avviatore di emergenza per auto: come funziona Alpha di Hulkman

Alpha sono una serie di prodotti Hulkman, che comprende Alpha 85 e Alpha 85S, che utilizzano la più avanzata tecnologia presente sul mercato per renderli pronti per l’avviamento automatico immediatamente e sono forniti di uno schermo digitale ultra-grande da 3,3 pollici facile da usare.

In soli tre passaggi puoi far ripartire la tua auto e metterti in viaggio:

Collega i morsetti alla tua auto Appare “Ready” sul display LED Avvia il motore dell’auto

Sicurezza: protezione multistrato

Il nuovo Hulkamn Serie Alpha offre oltre 9 tipi di protezioni di sicurezza integrate per garantirne un funzionamento ultrasicuro. Con la Protezione da Cortocircuito e la Protezione di Polarità Inversa, Hulkman rileva automaticamente la connessione della batteria, prepara per la spinta, offre una protezione iper sicura, elimina le preoccupazioni per il funzionamento errato e le scintille.

Avviatore di emergenza per auto: Alpha di Hulkman in condizioni estreme e difficili





















1. Tecnologia di Preriscaldamento

È difficile avviare il motore di un’auto a basse temperature. A tal fine, Hulkman ha studiato ed implementato nuove soluzioni per la Tecnologia di preriscaldamento in modo che anche in condizioni di freddo estremo di -40°C, Alpha 85S può avviare la vostra auto come al solito.

2. Funzione di Avviamento Forzato

Quando la batteria dell’auto è completamente scarica oppure la tensione della batteria dell’auto è inferiore a 8V, potete utilizzare la Funzione di Avviamento Forzato per avviare l’auto.

3. IP65 Resistente all’Acqua e alla Polvere

Con il suo design pulito e robusto, Hulkman è molto resistente anche in condizioni difficili come con la pioggia, la polvere e le cadute.

Serie Alpha Hulkman: dimensioni e carica

Abbastanza piccolo da poter essere tenuto in mano. Il picco di corrente di 2000A può aiutarvi ad avviare rapidamente un auto da 12V, SUV, camion o barche con motori a benzina da 8,5L o motori a diesel da 6,5L. Avvia 60 volte o carica un iPhone 12 fino a 7 volte con una singola carica.

L’avviamento istantaneo inizia in soli 5 minuti. E’ possibile caricare l’avviatore l’Alpha con la carica rapida da 65W per 5 minuti per ottenere il 20% di elettricità, quindi potete avviare la vostra auto. Con la carica rapida da 65W, Serie Alpha si carica dallo 0% al 100% in meno di 90 minuti. Con uno scaricamento automatico super basso, Hulkman Serie Alpha mantiene la carica fino a 18 mesi.

Serie Alpha Hulkman: più di un avviatore di emergenza

Con le porte USB-A e USB-C, Hulkman Serie Alpha funziona anche come power bank da 20,000 mAh per caricare i tuoi dispositivi come: telefono, computer portatile, tablet, cuffie Bluetooth, fotocamera, GoPro e droni.

Con una porta da 12V e 10A, Hulkman Serie Alpha può anche alimentare qualsiasi dispositivo da 12V DC, come: televisori, refrigeratori, frigoriferi e congelatori, ventilatori elettrici, compressori d’aria, aspirapolvere ricaricabile e caffettiere.

Ed infine Serie Alpha è anche utilizzabile come torcia di emergenza a led con 5 modalità: 50% luminosità; 100% luminosità; luce stroboscopica bianca; luce SOS bianca e luce stroboscopica rossa.

