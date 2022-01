I meme auto più belli perché anche le auto ci fanno ridere!

1 di 19: Due risate in compagnia

Car meme, perchè se c’è una cosa certa, è che oggi non è consentito prendersi troppo sul serio. Vi piace ridere? Anche a noi. Ridere non inquina ed è ad emissioni zero. Ossigena il cervello, galvanizza il sistema immunitario e ci rende superiori a chi vorrebbe il mondo triste e cupo.

Ecco allora una piccola collezione di car meme, ovvero il modo migliore per sorridere delle nostre passioni automobilistiche. Se ne trovate in giro, segnalatecele nei commenti! 🙂