Ora si può dormire nel furgone di Scooby Doo per 20 dollari a notte

Se siete in vacanza in California potete dormire a Malibù nella replica esatta del furgone di Scooby Doo per soli 20 dollari a notte. E volete sapere chi è il proprietario? Nientemeno che Matthew Lillard, l’attore che aveva interpretato interpretato Shaggy nel primo film di Scooby-Doo. Non ci credete? Qui il link all’inserzione su Airbnb.

Andiamo per ordine. Si tratta di una operazione di marketing tra Airbnb e Matthew Lillard, per celebrare il 20° anniversario del film. Proprio per questo motivo i periodi di prenotazione sono limitati ma i prezzi di affitto sono estremamente convenienti. In più, e ci piace sottolinearlo, Airbnb farà una donazione a Five Acres un’associazione che si occupa di bimbi in affidamento famigliare.

Quindi, attenzione, perchè la Mystery Machine, così si chiama il furgone, sarà disponibile solo per tre soggiorni di una notte il 24, 25 e 26 giugno, con apertura del periodo di prenotazione oggi 16 giugno. E anche se la dicitura “solo per un periodo di tempo limitato” fa pensare a un concorso, non è così, e se proprio volete passare una notte nel furgone Mystery Machine, dovrete provvedere da soli al vostro viaggio di andata e ritorno per Malibù.

Sentite cosa scrive Lillard:

Ciao, sono Matthew Lillard. Potresti conoscermi come il semplice mortale che è stato posseduto dallo spirito di Shaggy nel film “Scooby-Doo” 20 anni fa. Per festeggiare l’anniversario epico (e condividere il potere di Shaggy con gli altri), invito alcuni fan a soggiornare nella groovy Mystery Machine. Riportiamoci al 2002 e Scooby Dooby Doooo!

Cosa viene offerto nel soggiorno Scooby Doo?

Gli ospiti saranno immersi nella nostalgia degli anni 2000 e potranno vivere come Shaggy e Scooby Doo nella Mystery Machine, che include:

Un saluto virtuale da parte di Matthew all’arrivo, che potrebbe anche condividere alcuni dei suoi ricordi preferiti con bambini impiccioni.

Un sacco di ritorni al 2002, tra cui l’ascolto dell’ultimo album di Sugar Ray su un lettore CD portatile, il crogiolarsi nel bagliore di una lava lamp e indossare la caratteristica collana di conchiglie puka di Shaggy.

Snack a volontà e una selezione da scegliere per la cena, con tutti i cibi preferiti di Shaggy e Scooby come hot dog e hamburger di melanzane.

Giochi misteriosi a bizzeffe per mettere alla prova le proprie capacità di risolvere i misteri.

Una visione notturna di Scooby-Doo, completa di popcorn, caramelle e tutti gli Scooby Snacks che il vostro cuore può desiderare.

Una sistemazione all’aperto con un numero sufficiente di posti a sedere e amache per rilassarsi, al riparo da eventuali mostri in agguato.

Sembra un sogno ma per qualcuno sarà realtà. Un doppio regalo, visto il prezzo, che permetterà di vivere come in un film e fare quattro chiacchiere con uno degli attori più interessanti di Hollywood, capace di passare indifferentemente da film a serie tv.

Non ultimo, se siete appasionati di furogni e di serie tv, abbiamo già parlato in passato di una Mistery Machine in vendita negli Stati Uniti, ma anche della Ford Grand Torino di Starsky e Huctch e ovviamente di tutte le auto di Hazzard.

