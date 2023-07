E’ Eccentrica e stupenda la restomod della Lamborghini Diablo

Si chiama Eccentrica la nuova supercar “restomod” basata sulla leggendaria Lamborghini Diablo degli anni ’90, pronta a conquistare gli appassionati di tutto il mondo.

Un progetto nato dalla passione di Emanuel Colombini, imprenditore di successo nel settore dell’arredamento, collezionista di auto Lamborghini e pilota AM nel Super Trofeo Lamborghini. La sua visione è stata realizzata grazie alla collaborazione con il rinomato studio di design BorromeodeSilva e un team di ingegneri e tecnici di prim’ordine, con il supporto di prestigiosi partner come Pirelli, Brembo, Marantz, Capristo e Alcantara.

“Eccentrica” è un’autentica opera d’arte automobilistica che enfatizza il carattere e le prestazioni della Diablo originale, mantenendone l’identità e il fascino senza tempo. Il punto di partenza è stata una Diablo di prima serie, una vettura iconica che ha fatto la storia dell’automobilismo degli anni ’90.

Il progetto Eccentrica

Il progetto “restomod” prevede il redesign e la ricostruzione della vettura, integrando componenti moderni per ottenere un risultato finale che coniuga soluzioni all’avanguardia con finiture di alta qualità. L’obiettivo è creare un’auto che conservi la riconoscibilità e la personalità del passato, offrendo al contempo un’esperienza di guida estrema e coinvolgente.

La carrozzeria di “Eccentrica” è stata completamente rivisitata, ad eccezione del parabrezza originale. Paraurti, cofani, fiancate e minigonne sono stati sostituiti con componenti nuovi, garantendo un’ottima integrazione e una maggiore efficienza. Ogni dettaglio è stato curato con attenzione, per creare un design accattivante e distintivo, che non passerà inosservato agli occhi degli amanti dell’estetica automobilistica italiana.

Le proporzioni della vettura originale sono state estremizzate, accentuando l’estetica aggressiva e le doti di maneggevolezza e stabilità. La carreggiata è stata allargata sia nella zona anteriore che posteriore, mentre lunghezza e altezza sono rimaste pressoché invariate. Gli sbalzi sono stati accorciati, conferendo un aspetto compatto e dinamico. L’intero frontale è stato razionalizzato e pulito, con un grande estrattore che si ispira alla potente Diablo GT.

I passaruota sono stati attualizzati e integrati, mantenendo però la caratteristica struttura ad arco di Gandini. La minigonna è stata ridisegnata, introducendo una pinna aerodinamica, mentre le famose porte “a farfalla” rimangono immutate, conferendo un tocco di esclusività.

“Eccentrica” sarà prodotta in soli 19 esemplari, rendendola un’autentica “Few Off” destinata a diventare un pezzo da collezione di grande valore nel tempo. Questo primo prodotto dell’omonima start-up con sede a San Marino ambisce a diventare una delle principali realtà internazionali nel settore del restomod.

Un motore bestiale

Il cuore pulsante di “Eccentrica” è il motore V12 da 5.7 litri, attualmente in fase di sviluppo. Per proteggerlo durante questa fase, è ancora dotato di una cover in carbonio con la scritta “remove before flight”, che naturalmente non sarà presente nella versione finale del veicolo. L’aspirazione del motore prevede due airscoop sul tetto, ispirati a quelli della Diablo SV, mentre lo scarico è stato sviluppato in collaborazione con il partner tecnico Capristo ed è dotato di terminali in lega di alluminio.

Le modifiche apportate al motore, comprese le testate, le valvole, gli assi a camme, l’aspirazione e lo scarico, permetteranno a “Eccentrica” di erogare una potenza prevista di circa 550 CV e una coppia di 600 Nm. Questo rappresenta un significativo incremento rispetto ai 492 CV e 580 Nm del modello originale del 1990. L’avviamento del motore richiederà una procedura degna di un’auto da corsa: dopo aver girato la chiave nella console centrale, sarà necessario attivare gli interruttori delle pompe di benzina e dell’impianto di iniezione, per poi premere il pulsante di accensione.

Per quanto riguarda le prestazioni, “Eccentrica” potrà contare sulla sicurezza e l’affidabilità dei pneumatici Pirelli e dei freni Brembo. Si stima che il veicolo sarà in grado di raggiungere una velocità massima di 335 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi. Inoltre, grazie all’ampio utilizzo di materiali leggeri come il carbonio e il titanio, il rapporto peso/potenza dovrebbe essere di 2,9 kg/CV.

L’esperienza di guida offerta da “Eccentrica” sarà caratterizzata da accelerazioni laterali di 1,2 g, che metteranno alla prova la capacità di aderenza e la stabilità del veicolo. Questa supercar “restomod” promette di offrire emozioni estreme sia su strada che in pista, rappresentando un connubio perfetto tra la potenza del passato e le tecnologie moderne.

Un prezzo stellare

La trasformazione di una Lamborghini Diablo in una straordinaria “Eccentrica” richiederà un investimento significativo da parte degli appassionati. Il prezzo previsto per questa trasformazione è stimato in 1,2 milioni di euro, un importo che riflette l’impegno e la maestria necessari per realizzare un’opera d’arte su quattro ruote.

Inoltre, per la realizzazione di ogni singola vettura “Eccentrica” saranno necessari dai 16 ai 18 mesi di lavoro attento e meticoloso. Questo periodo di tempo, durante il quale la vettura subirà una trasformazione completa, testimonia l’attenzione ai dettagli e l’accuratezza richiesta per creare un’auto che conservi l’essenza della Diablo originale, ma con un tocco di modernità e prestazioni esaltate.

Va sottolineato che il prezzo di 1,2 milioni di euro è relativo alla trasformazione e alle migliorie apportate alla Lamborghini Diablo. A questo importo andrà aggiunto il valore attuale di una Diablo originale, che rappresenta il punto di partenza per il progetto “restomod”. Questo conferisce un ulteriore valore alla vettura finale, rendendola un pezzo unico nel panorama delle auto d’epoca restaurate.

“Eccentrica” rappresenta quindi un investimento importante per gli appassionati che desiderano possedere un’auto unica, che combini il fascino intramontabile della Diablo con prestazioni e tecnologie moderne. Un vero e proprio oggetto da collezione, destinato a suscitare ammirazione e desiderio tra gli appassionati di tutto il mondo.

L’atteso debutto di “Eccentrica” avverrà al Goodwood Festival of Speed, dal 13 al 16 luglio, dove la supercar sarà protagonista nello stand n. 9, posizionato in una delle aree più prestigiose dell’evento. Gli appassionati avranno l’opportunità di ammirare da vicino questa straordinaria creazione.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.