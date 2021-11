Le sigle dei telefilm: Starsky e Hutch e la Ford Grand Torino

La sigla di Starsky e Hutch con il tema musicale che si intitola "Gotcha" scritto da Tom Scott, è stata adottata dalla seconda stagione.

Starsky e Hutch è una serie televisiva degli anni settanta, in Italia è stata trasmessa per la prima volta su Rai Due a partire dal 15 Marzo 1979.

La serie si compone di quattro stagioni, per un totale di 92 episodi della durata di 48 minuti e di un pilot di 90 minuti. I protagonisti sono due poliziotti in servizio in una città californiana uniti da una grande amicizia: David Starsky (Paul Michael Glaser) e Ken “Hutch” Hutchinson (David Soul).

Mitica la Ford Gran Torino, alla quale abbiamo dedicato un lunghissimo post con tutto quello che c’è da sapere. Ed è proprio la Gran Torino ad essere protagonista della sigla di questo mitico telefilm:

Attenzione, perchè la musica che tutti conosciamo è stata introdotta nella seconda stagione. Il tema musicale si intitola “Gotcha”, ed è stato scritto da Tom Scott. E’ stato in seguito oggetto di cover da parte diversi musicisti, tra cui il James Taylor Quartet e The Ventures. Curiosità: Gotcha appare anche sulla schermata del titolo del gioco Treasure Master per NES, esguito da Tim Follin.

