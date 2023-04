Hyundai al lavoro su un rover lunare con guida autonoma

Il gruppo Hyundai sta sviluppando un rover lunare in grado di supportare missioni scientifiche sulla superficie della Luna. Il progetto, realizzato insieme a sei istiuti coreani, prevede l’utilizzo di tecnologie avanzate come la guida autonoma, i pannelli solari e la gestione termica per resistere all’ambiente estremo del satellite terrestre.

Il rover sarà dotato di componenti Hyundai e Kia per la parte inferiore e di payload scientifici per la parte superiore, creando una piattaforma di mobilità multiuso. Peserà circa 70 kg e sarà lanciato nel 2027 dopo aver completato i test di prova. Il progetto riflette la volontà del Gruppo di espandere la mobilità umana nello spazio attraverso l’innovazione tecnologica, ampliando i suoi già noti investimenti nella robotica.

I progetti di Hyundai al di fuori delle auto

Il Gruppo Hyundai ha firmato un accordo di ricerca multilaterale con sei istituti di ricerca coreani nel settore aerospaziale per lo sviluppo di una soluzione di mobilità per l’esplorazione lunare. Gli istituti sono:

Korea Astronomy and Space Science Institute;

Electronics and Telecommunication Research Institute;

Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology;

Korea Aerospace Research Institute;

Korea Atomic Energy Research Institute;

Korea Automotive Technology Institute.

La collaborazione con questi enti ha permesso al Gruppo di definire la direzione per lo sviluppo del rover lunare e di creare una piattaforma di mobilità che potrà supportare una vasta gamma di carichi utile per l’esplorazione della superficie lunare. Con questo progetto, il Gruppo Hyundai vuole espandere la portata della mobilità umana nello spazio e contribuire alla scoperta scientifica.

Il rover utilizza le tecnologie avanzate di robotica e guida autonoma di Hyundai Motor Company e Kia Corporation come fotocamere e Lidar, nonché motori, ruote, sospensioni e batterie; mentre la parte superiore consiste in carichi utili scientifici per l’esplorazione della superficie lunare.

La piattaforma di mobilità utilizza componenti di Hyundai Rotem per la produzione di robot multifunzionali. Il Gruppo prevede di completare l’unità di test iniziale entro la seconda metà del 2024 e di creare un modello con capacità di lancio nel 2027. Il Gruppo Hyundai si impegna a sviluppare soluzioni di mobilità innovative attraverso la robotica, l’intelligenza artificiale e le tecnologie di guida autonoma, al fine di espandere la portata della mobilità umana nello spazio.

