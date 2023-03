Arriva il restyling per Hyundai i10 e i10 N Line

Sono in arrivo aggiornamenti interessanti per la Hyundai i10 e i10 N Line rispetto alla generazione lanciata nel 2019. Come d’abitudine i coreani non lasciano passare troppo tempo tra una versione e l’altro, ed ecco che la city car si rinnova con un restyling.

La parte interna dei fanali anteriori e la firma LED anteriore e posteriore sono state ridisegnate. Le luci diurne anteriori a LED (DRL) sono state integrate nella griglia frontale dal carattere sportivo, che presenta un nuovo design a nido d’ape, mentre i gruppi ottici posteriori a LED creano ora una forma ad “H” sulla linea orizzontale del portellone. Anche i cerchi in lega da 15 pollici sono stati riprogettati con un nuovo design.

All’interno, il modello è dotato di luci d’atmosfera blu all’anteriore. Il nuovo pacchetto cromatico Purple Package dona ancor più vivacità e leggerezza al design esterno sportivo di i10 e si caratterizza per i sedili in tessuto tartan con linee verticali viola, accanto a particolari dello stesso colore nelle cuciture e nelle bocchette dell’aria a cui si affiancano ulteriori dettagli grigi con riflessi viola per uno stile ancora più personale.

Hyundai i10 N Line, il tocco di sportività.

Hyundai i10 N Line presenta un design ispirato al mondo del motorsport, come paraurti sportivi, finiture dedicate e dettagli personalizzati in rosso, come ad esempio gli schienali dei sedili in tessuto con una tripla linea rossa. Nuovi anche i cerchi in lega da 16 pollici. Chissà se prima o poi vedremo una “vera” versione N, con tutti i crismi del caso.

Tanta tecnologia anche per le piccole

Le nuove tecnologie della nuova Hyundai i10 includono un display LCD da 4,2 pollici di serie nel quadro strumenti, porte USB C sia all’anteriore che al posteriore, il sistema eCall di seconda generazione basato sulla rete 4G, e aggiornamenti delle mappe Over The Air (OTA). A bordo anche il caricatore wireless e il sistema di infotainment Audio Video Navigation (AVN) da 8 pollici con servizi telematici Bluelink e connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Hyundai i10 è inoltre dotata di serie di nuove funzioni di sicurezza Hyundai Smart Sense. Il sistema Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) è stato implementato per includere anche la funzione “Cyclist” accanto a “City”, “Interurban” e “Pedestrian” per aiutare a rilevare ed evitare potenziali ostacoli davanti a sé.

Il Lane Following Assist (LFA) utilizza il controllo dello sterzo per aiutare l’auto a rimanere nella corsia di marcia. Nel caso in cui una delle portiere posteriori sia stata aperta nel corso del tragitto, il Rear Occupant Alert (ROA) segnala di controllare i sedili posteriori, con un messaggio nel quadro strumenti quando il conducente sta per uscire dal veicolo, per far sì che nessun oggetto o persona possano essere dimenticati in auto.

Rispetto alla versione precedente sono disponibili nuove colorazioni aggiuntive per la carrozzeria: Lumen Grey, un grigio chiaro e brillante con finitura perlata, e Meta Blue, blu con riflessi violacei e finitura perlata, e tetto nero a contrasto.

L’inizio della produzione di Nuova i10 è previsto per aprile 2023 presso lo stabilimento Hyundai di Izmit, in Turchia. Maggiori informazioni su disponibilità e prezzi per il mercato italiano verranno rilasciate nelle prossime settimane.

