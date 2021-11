Direttamente dalla Corea il restomood Hyundai Grandeur EV Heritage

La Hyundai Grandeur EV Heritage è un'auto elettrica concept car che si ispira al design della prima serie con contenuti tecnologici all'avanguardia.

Arriva direttamente dalla Corea il concept Hyundai Grandeur EV Heritage, nato per celebrare il 35° anniversario della berlina che ha segnato il punto di svolta della casa automobilistica.





























Un’auto elettrica basata sulla Grandeur di prima generazione e che abbraccia il cosiddetto “retrofuturismo”, combinando lo stile della scuola Giugiaro con la tecnologia moderna. Hyundai Grandeur EV Heritage presenta forme squadrate ed una bella griglia all’anteriore, ma anche fari a LED con un design pixel-centrico. Ci sono anche nuovi specchietti e cerchi, nonché di rivestimenti luminosi e luci posteriori a pixel.

Mentre l’esterno è interessante per questo mix tra passato e futuro, l’abitacolo della Hyundai Grandeur EV Heritage è stato completamente trasformato dal team di interior design di Hyundai. Ovviamente rimangono qui e li tocchi “old school” come il volante a razze, il bellissimo cambio manuale ed un rivestimento in velluto che fa tanto anni ’70.

Detto questo, gli interni hanno tutto ciò che tecnologia odierna mette a disposizione, come il quadro strumenti digitale che sfocia in un sistema di infotainment widescreen come su Ioniq5.

C’è anche un display secondario inferiore con una misteriosa funzione che visualizza dei tasti di pianoforte. Tecnologia a parte, ci sono davvero tanti particolari interessanti, come il bracciolo anteriore ed il vano portaoggetti nascosto, che può essere utilizzato per nascondere oggetti di valore come un orologio.

