Incentivi veicoli commerciali 2022: come ottenere il bonus

Gli incentivi veicoli commerciali 2022 sono destinati a tutti gli autocarri N1 e N2 esclusivamente elettrici con contributi fino a € 14.000

Gli incentivi veicoli commerciali 2022 sono una parte del più grande fondo di incentivi stanziati dal governo per tutto il 2022, a sua volta parte del piano triennale da oltre € 2 miliardi da qui al 2024.

L’incentivo è in questo caso valido solo per autocarri elettrici, per cui ogni altro furgone, sia puramente endotermico che ibrido, è escluso dal contributo.

Incentivi veicoli commerciali 2022: chi può richiederli

A differenza degli incentivi per auto elettriche, moto e scooter e microcar, gli incentivi veicoli commerciali 2022 sono destinati alle piccole medie imprese e alle persone giuridiche, ovvero ai proprietari di partita IVA.

Questo ovviamente per la stessa natura di questi veicoli, che in Italia possono essere immatricolati solo per scopi lavorativi, sollevando non poche polemiche per quanto riguarda i pick up.

A quanto ammonta il fondo

Gli incentivi veicoli commerciali 2022 si dividono in contributi per categoria N1 e N2. Nel primo caso, quello dei cosiddetti veicoli commerciali leggeri, si parla di un contributo di € 4.000 per i mezzi fino a 1,5 tonnellate, e di € 6.000 per quelli fino a 3,5 tonnellate.

Per i veicoli commerciali più pesanti, quelli di categoria N2, i contributi sono pari a € 12.000 per i mezzi fino a 7 tonnellate e a € 14.000 per mezzi superiori a 7 tonnellate e fino a 14 tonnellate.

Ricordiamo che il fondo vale solo per i veicoli commerciali elettrici, per cui ogni altro veicolo N1 e N2 è escluso.

Tra i modelli coinvolti si citano:

⋅ Fiat e-Scudo;

⋅ Peugeot e-Expert;

⋅ Peugeot e-Boxer;

⋅ Citroën ë-Jumpy;

⋅ Citroën ë-Berlingo;

⋅ Mercedes eSprinter;

⋅ Mercedes eVito;

⋅ Opel Combo-e Cargo;

⋅ Opel Movano-e;

⋅ Opel Vivaro-e;

⋅ Toyota Proace Electric;

⋅ Toyota Proace City Electric;

⋅ Renault Kangoo E-Tech Electric;

⋅ Renault Master E-Tech Electric;

⋅ Volkswagen e-Crafter;

⋅ Volkswagen ID.Buzz Cargo;

Le versioni autocarro delle auto

Gli incentivi veicoli commerciali 2022 coinvolgono anche le versioni autocarro delle automobili, che quindi non beneficiano degli incentivi auto “tradizionali”.

Fanno parte di queste vetture la Citroën Ami Cargo e la Renault Zoe Van.

