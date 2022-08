Polizia ferma SUV che fa inversione a U in autostrada: “Ho seguito il navigatore”

Un’altra inversione a U in autostrada dopo quella della scorsa settimana, ha visto protagonista un SUV bianco. Sulla A1 all’altezza di Fiano Romano in direzione Roma, l’automobilista per effettuare l’inversione ha deciso di infilarsi nello spazio creato precedentemente per lavori, tra uno spartitraffico e l’altro.

Come si vede nelle immagini, la manovra è stata effettuata in pieno giorno, in un momento di traffico intenso sull’autostrada. Solo per miracolo non c’è stato l’incidente, con un furgone ed un TIR evitati per pochi metri.

Surreale la motivazione dell’automobilista straniero, fermato successivamente dalla Polstrada. Secondo l’uomo, il navigatore gli aveva indicato di tornare indietro, e così lui aveva deciso per l’inversione a U.

Pesanti le conseguenze per la folle condotta dell’automobilista. Multa fino a 8.000, ritiro della patente, fermo dell’auto per tre mesi e la redazione di due dossier per la Procura di Rieti nel quale vengono evidenziati gli aspetti penali della manovra, un altro per le autorità del Paese dal quale arriva l’uomo, per la revoca della patente.

