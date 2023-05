Le 5 più belle Lamborghini Special Edition di sempre

Le Lamborghini Special Edition sono un vero e proprio “must”: la storia della Casa di Sant’Agata, infatti, è caratterizzata da un lungo elenco di serie limitate, costruite per mostrare ai clienti i progetti delle future supercar del marchio o per celebrare il glorioso passato.

Parliamo sia di modelli mitici come la Countach, che in termini di fama e prestazioni ha retto il confronto con altre supercar storiche del nostro Paese, ma anche di altre serie limitate meno note al grande pubblico, ma altrettanto affascinanti. Ecco, quindi, una panoramica sulle migliori Lamborghini Special Edition.

Le 5 migliori Lamborghini in serie limitata

Lamborghini Reventon

Forse non tutti si ricordano della Lamborghini Reventon, ma cominciamo la nostra carrellata proprio da lei, una serie limitata apparsa nel 2007 che ha anticipato le caratteristiche di molte auto successive di Sant’Agata, prima fra tutte l’Aventador.

Prodotta come coupé o come roadster, con uno stile fortemente ispirato a quello di un jet da combattimento e la meccanica simile a quella della contemporanea Lamborghini Murcielago, era alimentata da un mostruoso V12 da 641 Cv.

Lamborghini Countach LPI 800-4

Molti appassionati in più, invece si ricorderanno della recentissima Countach LPI 800-4, una Lamborghini Special Edition prodotta in 112 esemplari nel 2021 per celebrare il 50esimo anniversario della Countach, a un quarto di secolo dall’ultima serie della mitica supercar.

Se la linea riprende la tradizione più amata, ovvero la prima serie degli anni Settanta disegnata da Marcello Gandini, con i fari rettangolari e i passaruota esagonali, la meccanica è quella della Siàn, con un V12 da 6,5 litri Mild Hybrid e potenza di 780 Cv. La Countach, insieme alla Miura, rimane il modello simbolo nella storia della Casa, un’auto da film come dimostra anche la sua iconica presenza all’interno di The Wolf of Wall Street.

Lamborghini Concept S

Ritorniamo indietro nel tempo, precisamente nel 2005, quando al Salone di Ginevra fece la sua prima apparizione la Lamborghini Concept S, nata come prototipo, ma successivamente diventata una Lamborghini Special Edition prodotta in due esemplari.

La particolarità di questa serie speciale è rappresentata dalla netta separazione tra la cabina del guidatore e quella del passeggero, tramite una sorta di spina dorsale, mentre il resto della carrozzeria deriva chiaramente dalla Gallardo, con la presenza però di spoiler più grandi e muso e coda dal design originale. Anche la potenza ricorda da vicino quella della Gallardo dell’epoca, 493 Cv.

Lamborghini Sesto Elemento

La Lamborghini Sesto Elemento è una delle serie limitate più particolari. Il primo aspetto è strettamente legato al nome, che rievoca il sesto elemento della tavola periodica: il carbonio. L’obiettivo dei progettisti, infatti, era quello di realizzare tutto il modello in questo materiale, eccezion fatta per il propulsore.

Dunque, questa Lambo, prodotta solo in venti esemplari dalla Casa bolognese, pesava soltanto 990 kg, con un motore V10 da 562 Cv in grado di rendere le prestazioni davvero brillanti.

Lamborghini Centenario

Non possiamo chiudere la nostra panoramica senza menzionare la Lamborghini Special Edition per eccellenza, ovvero la Centenario, nata alla metà dello scorso decennio per celebrare il centenario dalla nascita del fondatore della Casa, Ferruccio Lamborghini.

Fortemente ispirata alla Aventador, dalla quale ha mutuato anche il V12 da 759 Cv, questa edizione limitata è caratterizzata da carrozzeria e interni in fibra di carbonio personalizzati. Impressionante lo scatto: 0/100 km/h in soli 2,8 secondi. In totale, sono stati prodotti 40 esemplari di questo modello che, di fatto, racchiude dentro di sé tutto il fascino della storia del marchio Lamborghini.

