Manutenzione auto elettriche: come funziona e i costi

Uno dei vantaggi delle auto elettriche è quello della manutenzione, perché proprio il motore elettrico richiede meno interventi, avendo molte meno componenti. Per questo, la manutenzione delle auto elettriche non è particolarmente onerosa.

Cerchiamo di capire come funziona e quanto si risparmia rispetto alle auto endotermiche.

Manutenzione auto elettriche: quanto costa davvero?

In generale, le auto elettriche richiedono una manutenzione meno frequente rispetto alle auto a benzina. Ciò significa che, nel lungo periodo, i costi di manutenzione delle auto elettriche possono risultare meno onerosi rispetto a quelli delle auto a benzina.

Questo perché le auto elettriche hanno meno parti mobili rispetto alle auto a benzina, il che significa che ci sono meno componenti che possono rompersi o usurarsi. Ciò si traduce in un minore numero di riparazioni da effettuare.

Va tenuto conto, però, che anche i costi della manutenzione delle auto elettriche cambiano in base al modello. Per veicoli di taglia piccola, come la Smart ForTwo o la Fiat 500, si spendono tra i 70 e i 100 € l’anno, che salgono tra gli 80 e i 120 € per un’auto come la Renault Zoe, e possono superare i 200 per una Tesla Model 3 o i 500 € per la Tesla Model S.

Le differenze con le auto a benzina

Per quanto riguarda i costi di manutenzione delle auto elettriche rispetto a quelli delle auto a benzina, in genere le auto elettriche hanno costi di manutenzione di molto inferiori. Secondo la maggior parte delle analisi svolte, i costi di manutenzione delle auto elettriche sono tra il 42% e 70% inferiori rispetto a quelli delle auto a benzina.

Facendo una media tra modelli di diverse dimensioni e fasce di mercato, si spendono 182 € l’anno per le vetture a batteria contro i 314 per vetture equivalenti con motori a combustione interna. Un esempio calzante è quello tra Jaguar I-Pace, il SUV elettrico del marchio inglese, e il cugino F-Pace a benzina: qui, la versione elettrica costa in tagliandi il 75% in meno rispetto alla F-Pace a benzina, perché le operazioni richiedono meno ore e meno impiego di manodopera.

Tagliando auto elettrica: quando farlo

Il tagliando dell’auto elettrica deve essere effettuato in media ogni 2 anni o ogni 30.000 km percorsi, anche se alcuni costruttori chiedono un tagliando all’anno.

Infatti, il periodo di tempo o la distanza percorsa possono variare a seconda del modello di auto elettrica.