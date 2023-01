Nuova Mazda CX-30 2024: le foto spia dalla Cina

La nuova Mazda CX-30 dovrebbe arrivare nel 2024 con una linea rivisitata rispetto alla versione attuale. Ricordiamo allora che la CX-30 ha debuttato nel 2019 al Salone di Ginevra. Basata sulla piattaforma della Mazda 3, è un crossover che adotta la tecnologia SKYACTIV e che porta in dota l’ormai celebre design KODO – Soul of Motion di Mazda.

Sebbene tagliata perfettamente sulle misure europee, per avere successo anche negli altri mercati dovrà aumentare, ma non di molto, le proprie dimensioni. Come possiamo vedere nella foto spia arrivata dalla Cina, punto di vista del design, rispetto all’attuale CX-30 il frontale sembra concedere poche modifiche, rimanendo la griglia esagonale ed i fari a led affilati. Sulla linea di cintura possiamo vedere invece che la parte finale sembra alzarsi anziché abbassarsi, cosa che potrebbe portare a qualche sorpresa al posteriore.

Sappiamo che verrà aggiornata in termini di potenza, risparmio di carburante e sicurezza, e che a bordo ci sarà tanta tecnologia. Non sorprenderà che tutti questi miglioramenti comportino un aumento del prezzo della Mazda CX-30 2024.

