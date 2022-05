Mazda 2 Mild Hybrid a 17.250 euro grazie agli Ecobonus Mazda!

Mazda 2 Mild Hybrid con motore 1.5 e-SkyActiv G da 90 CV e batteria 48 Volt è in promozione a 17.250 euro con permuta o rottamazione

Mazda 2 Mild Hybrid, da non confondere con la nuova Hybrid, è la vettura più piccola della gamma di Hiroshima, con un efficiente motore 1.5 L e-SkyActiv G da 90 CV, unito a un sistema 48 Volt che aiuta a ridurre i consumi. Grazie agli Ecobonus Mazda di maggio, che prevedono sconti fino a 2.150 euro in caso di permuta o rottamazione, è in promozione a 17.250 euro anziché 19.400 euro.

Per saperne di più su consumi e comportamento di guida, ti invitiamo a leggere la nostra ultima recensione.

Il motore della Mazda 2 Mild Hybrid

Mazda 2 Mild Hybrid 2022 ha come detto un propulsore 1.5 L e-SkyActiv G da 90 CV con batteria da 48 Volt ad aiutare a mantenere bassi i consumi, che interviene durante la manovra e in fase di accelerazione. Il sistema si abbina esclusivamente a un cambio manuale a 6 marce.

Numerosi i vantaggi: i consumi dichiarati sono di 4,7 litri ogni 100 km, più bassi del motore d’ingresso non ibrido da 75 CV. Inoltre, essendo immatricolata come ibrida, gode di accesso in ZTL o Area C e riduzione del bollo in molte regioni.

Il prezzo

Senza incentivi, il prezzo della Mazda 2 Mild Hybrid parte da 19.400 euro per l’allestimento Evolve. Sono disponibili altri allestimenti:

⋅ Versione speciale Homura da 20.300 euro;

⋅ Exceed da 21.500 euro;

⋅ Exclusive da 24.150 euro;

La dotazione

Come da tradizione del marchio, per Mazda 2 Mild Hybrid non ci sono liste di optional ma 4 allestimenti completi di tutto quello che serve. Si parte dalla Evolve, che include:

⋅ Cerchi in acciaio da 15″

⋅ Interni in tessuto Black/Brown

⋅ Fari anteriori Full LED con luci diurne alogene

⋅ Interfaccia Carplay (wireless) / Android Auto (cavo)

⋅ MZD Connect con radio AM/FM/DAB con 6 altoparlanti, display centrale a grafica TFT a colori, HMI Commander, Bluetooth

⋅ Sistema intelligente di frenata in città anteriore con riconoscimento pedoni

La Versione Speciale Homura, novità del 2022, si distingue per dettagli inediti:

⋅ Cerchi in lega da 16″ Nero Lucido

⋅ Clima­tiz­za­to­re au­toma­tico

⋅ Fari an­te­rio­ri Full LED con luci diurne alogene

⋅ MZD Connect con radio AM/FM/DAB con 6 al­to­parlan­ti, di­s­play cen­trale a grafica TFT a colo­ri, HMI Commander, Blue­tooth

⋅ Ve­tri scu­ri

⋅ Sen­so­ri parcheggio po­s­te­rio­ri

⋅ Sen­so­ri pioggia

⋅ Sen­so­ri luce

⋅ Videocame­ra po­s­te­rio­re di au­silio al parcheggio

⋅ Re­tro­vi­so­re in­terno con fun­zione manuale giorno/not­te

⋅ Illumina­zione in­terna con spot in­terni di let­tu­ra

⋅ Strumen­ta­zione digi­tale, Trip Com­pu­ter con Speed Alarm

⋅ Volan­te mul­tifun­zione ri­ve­s­ti­to in pelle

⋅ Volan­te con regola­zione in al­tez­za e profondi­tà

⋅ Leva del freno a mano ri­ve­s­ti­ta in pelle

⋅ Mazda Push But­ton

⋅ Al­zac­ri­s­talli an­te­rio­ri e po­s­te­rio­ri

⋅ In­terfaccia Car­play (wi­reless) / And­roid Auto™

⋅ Crui­se Con­trol

⋅ Si­s­tema in­telligen­te di frena­ta in cit­tà an­te­rio­re con ricono­scimen­to pedoni

⋅ Frena­ta di eme­rgen­za in cit­tà an­te­rio­re

⋅ Si­s­tema di man­tenimen­to della car­reggia­ta (Lane As­si­st Sy­s­tem)

⋅ Av­vi­so fuo­riu­sci­ta dalla car­reggia­ta (LDWS)

La Exceed presenta una dotazione molto ricca:

⋅ An­tenna di tipo “Shark”

⋅ Re­tro­vi­so­ri es­terni in tin­ta car­roz­ze­ria ri­scaldabili e ri­piegabili elet­tricamen­te

⋅ Fari an­te­rio­ri Full LED con luci diurne a LED

⋅ Sen­so­ri parcheggio po­s­te­rio­ri

⋅ Sen­so­ri pioggia

⋅ Sen­so­ri luce

⋅ Ve­tri scu­ri

⋅ Smart Key

⋅ Videocame­ra po­s­te­rio­re di au­silio al parcheggio

⋅ Re­tro­vi­so­re in­terno con fun­zione au­toma­tica giorno/not­te

⋅ Si­s­tema in­telligen­te di frena­ta in cit­tà an­te­rio­re con ricono­scimen­to pedoni

⋅ Si­s­tema di man­tenimen­to della car­reggia­ta (Lane As­si­st Sy­s­tem)

⋅ Av­vi­so fuo­riu­sci­ta dalla car­reggia­ta (LDWS)

Infine, la Exclusive con:

⋅ An­tenna di tipo “Shark”

⋅ Re­tro­vi­so­ri es­terni in tin­ta car­roz­ze­ria ri­scaldabili e ri­piegabili elet­tricamen­te

⋅ Fari an­te­rio­ri Full LED con luci diurne a LED

⋅ Con­trollo au­toma­tico fari abbaglian­ti (HBC)

⋅ Sen­so­ri pioggia

⋅ Sen­so­ri luce

⋅ Sen­so­ri di parcheggio an­te­rio­ri e po­s­te­rio­ri

⋅ Ve­tri scu­ri

⋅ Smart Key

⋅ Moni­tor 360°

⋅ Re­tro­vi­so­re in­terno con fun­zione au­toma­tica giorno/not­te

⋅ Clima­tiz­za­to­re au­toma­tico

⋅ Volan­te mul­tifun­zione ri­ve­s­ti­to in pelle

⋅ Volan­te con regola­zione in al­tez­za e profondi­tà

⋅ Leva del freno a mano ri­ve­s­ti­ta in pelle

⋅ MZD Connect con radio AM/FM/DAB con 6 al­to­parlan­ti, di­s­play cen­trale a grafica TFT a colo­ri, HMI Commander, Blue­tooth

⋅ In­terfaccia Car­play (wi­reless) / And­roid Auto (cavo)

⋅ Ac­ti­ve Dri­ving Di­s­play a colo­ri

⋅ Na­viga­to­re

⋅ Mazda Radar Crui­se Con­trol (MRCC)

⋅ Si­s­tema in­telligen­te di frena­ta in cit­tà an­te­rio­re con ricono­scimen­to pedoni

⋅ Frena­ta di eme­rgen­za in cit­tà an­te­rio­re e po­s­te­rio­re

⋅ Si­s­tema moni­to­raggio po­s­te­rio­re con rile­vamen­to angoli ciechi (BSM) e rile­vamen­to pe­ricoli po­s­te­rio­ri in usci­ta dal parcheggio (RCTA)

⋅ Si­s­tema di man­tenimen­to della car­reggia­ta (Lane As­si­st Sy­s­tem)

⋅ Av­vi­so fuo­riu­sci­ta dalla car­reggia­ta (LDWS)

⋅ Si­s­tema ricono­scimen­to segnali stradali (TSR)

⋅ Rile­vamen­to stanchez­za del guida­to­re (DAA)

—–

