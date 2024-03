Una carovana di camion elettrici e a idrogeno accompagnerà il tour mondiale M72 dei Metallica, frutto di una collaborazione con Iveco. Questa sinergia porterà alla personalizzazione dei mezzi con una livrea esclusiva per le esibizioni in nove città europee chiave, in un passo avanti decisamente interessante verso la sostenibilità.

La flotta destinata al trasporto degli strumenti musicali dei Metallica è composta da veicoli a batteria e a celle a combustibile a idrogeno, posizionando la band come pioniera e sostenitrice di spicco della mobilità sostenibile attraverso i veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV).

Gerrit Marx, amministratore delegato di Iveco Group, ha messo in evidenza la determinazione dei Metallica nel minimizzare l’impatto ambientale dei loro spettacoli. Per accompagnare il giro europeo della band, Iveco metterà a disposizione i suoi camion elettrici S-Way, ovvero nella verisone S-eWay, insieme a unità alimentate a gas naturale liquefatto.

I camion S-eWay possono viaggiare fino a 500 km con una sola ricarica, mentre i modelli S-Way a LNG raggiungono i 1.600 km. Gli ultimi FCEV a idrogeno di Iveco promettono un’autonomia fino a 800 km, sebbene resti incerto quali versioni specifiche saranno utilizzate per il tour.

Questi mezzi avranno un ruolo cruciale nel ridurre le emissioni di CO2 associate al tour, riflettendo gli impegni verso la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale condivisi da Iveco e dai Metallica. La traccia “It’s Electric” dei Metallica stessi è stata scelta come inno per la gamma MY24.

Copyright Image: Sinergon LTD