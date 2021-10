OBD2: i migliori Scanner Diagnostici del 2021

Ce ne sono tanti, vi aiutiamo a scegliere

I 10 migliori scanner diagnostici OBD2 disponibili sul mercato nel 2021 sono quei piccoli strumenti che ci permettono di controllare tanti parametri della nostra automobile. L’acronimo significa semplicemente “on-board diagnostics“, mentre il 2 contraddistingue la versione. Quella in uso oggi, appunto OBD2 o OBDII, è entrata in uso nel 1996 negli Stati Uniti ed è di fatto uno standard mondiale. In Europa è obbligatorio dal 2000 per i motori a benzina, dal 2003 per i diesel.

Diagnostica OBD2: come funziona?

L’OBD2 rileva velocità, percorrenza in km, emissioni e tanti altri parametri a seconda del tipo di automobile. E’ dotato di una porta a 16 pin che generalmente si trova sul lato del guidatore sotto o di fianco al volante. Permette di leggere i codici di errore, utilizzando uno speciale strumento di scansione.

L’OBD2, essendo uno strumento in sola lettura non può “fare danni”. Anche per questo motivo, unito al fatto che negli ultimi anni si è registrata una diminuzione di prezzi, può essere interessante acquistarne uno per controllare i parametri della nostra vettura.

I migliori OBD2 del 2021

Abbiamo stilato un elenco di quelli che per noi sono i migliori OBDII per superare qualsiasi emergenza in fatto di codici di errore, tenendo conto del prezzo e del numero di dati che possono visualizzare, nonchè dell’app per smartphone.

Economico ma completo: OBD2 Scanner Diagnostico Wi-Fi

Scanner OBD2 è uno dei più economici può leggere i codici di errore dei veicolo. Visualizza anche i dati di visualizzazione dei dati del sensore corrente inclusi velocità, valore di coppia, temperatura del refrigerante, stato del sistema di alimentazione, pressione del collettore di aspirazione, flusso d’aria, temperatura dell’aria di aspirazione e così via.

La tecnologia WiFi integrata di scanner OBD2 supporta IOS e Android e Windows. Serve solo una connessione WiFi per diagnosticare qualsiasi problema sul auto. Sono disponibili molte app tra cui scegliere. APP per Android: Torque. APP per IOS: OBD Auto Doctor, OBD Car Doctor, etc. La maggior parte delle app sono gratuite.

Su Amazon è disponibile con spedizione gratuita Prime

ieGeek OBD2 Scanner diagnostico, lettore di codice di Errore compresa la Funzione Test Batteria

ieGeek OBD2 può leggere i codici di guasto e determinare facilmente la causa della spia di malfunzionamento, azzerare i codici e reimpostare i monitor. Il dispositivo diagnostico OBD2 consente inoltre di visualizzare i dati in tempo reale e controllare con facilità il sistema di accensione, la trasmissione automatica, l’iniezione di carburante e tutti gli altri sistemi.

C’è anche la funzione di controllo della batteria dell’auto, infatti l’OBD Scanner può aiutarti a verificare che la batteria dell’auto sia in buone condizioni. Inoltre la libreria DTC integrata, può aiutare a comprendere direttamente il significato dell’errore, senza effettuare una ricerca online del codice.

Su Amazon, dove è disponibile con spedizione gratuita Prime.

Launch CR3001 CReader 3001: Scanner Auto OBD2, verifica anche le emissioni

Launch CR3001 supporta i protocolli OBDII/EOBD/JOBD. Funziona su tutti i veicoli più recenti con protocolli OBD II e CAN. Supporta inglese, tedesco, francese, spagnolo, finlandese, olandese, russo e portoghese, attenzione però: lingua italiana non garantita. E’ “Plug and Play”: non richiede alcuna batteria o caricabatterie, basta collegare il cavo dello strumento diagnostico alla presa del veicolo e il Launch CR3001 può essere subito utilizzato.

Funzioni complete Launch CR3001: test di stato di pronto, visualizzazione e blocco data del fotogramma. Dati in tempo reale: visualizzazione e tracciato del flusso di dati, sensore O2, test del sistema Evap, test del monitor di bordo, lettura e cancellazione DTC, identificazione informazioni VIN, lettura DTC, ricerca codice DTC, spegnimento MIL (indicatori di malfunzionamento).

Su Amazon, dove è disponibile con spedizione gratuita Prime, registra 4 stelle su 5 con più di 4.600 voti.

OBD2 V311 Scanner Diagnostico Professionale con schermo a colori – Aggiornato 2021

Questo OBD2 V311 è uno strumenti diagnostico automatico che non necessita di batteria o caricabatterie: il lettore di codici per auto è alimentato direttamente dal connettore di collegamento dati OBD2 del veicolo. E’ talmente semplice che anche i non addetti possono utilizzare questo dispositivo per leggere il codice di errore e trovare il problema alla propria auto.

OBD2 V311 supporta 9 tipi di protocolli che coprono praticamente tutti i veicoli con protocolli OBDII e CAN. Multilingue, inglese, francese e tedesco. Può leggere i codici di tutti i veicoli a benzina e diesel, ma non supporta veicoli pesanti, ibridi o elettrici da 24V.

E’ disponibile su Amazon con spedizione gratuita Prime.

Foseal Diagnostica Auto OBD2 Scanner

Foseal Diagnostica Auto OBD2 Scanner ha come caratteristica principale la sua facilità d’Uso: basta collegare il connettore OBD2 all’auto e accendere l’accensione per scoprire qual è il problema.

Lo scanner OBD 2 Foseal FO-01 ha un ampio display LCD (128 x 64 pixel) con retroilluminazione bianca e impostazione del contrasto, tramite il quale è possibile leggere direttamente i risultati del test. Non è richiesta alcuna installazione aggiuntiva di app, che sono gestite direttamente tramite la porta di connessione dati OBDII del veicolo a basso consumo energetico.

Su Amazon, dove è disponibile con spedizione gratuita Prime, registra ben 4,5 stelle su 5 con più di 1200 voti.

Navie Mobi OBD2 Professionale – 2020 upgraded

Navie Mobi OBD2 è semplice e immediato. Basta il connettore standard OBD-II e ruotare la chiave dell’auto per fornire energia allo strumento. Una scansione richiede normalmente solo pochi secondi e, una volta completata, basta seguire le istruzioni sullo schermo per verificare se il veicolo segnala problemi e codici di errore.

Navie Mobi è compatibile con Volkswagen, Toyota, Mercedes, Honda, Jeep, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Mercedes BMW, Audi, Seat, Volvo, Buick, Fiat, Mazda, Suzuki, Hyundai, Toyota, Citroën, Peugeot, Ford, Chevrolet, Renault, Nissan, Kia, Opel e così via.

Su Amazon, dove è disponibile con spedizione gratuita Prime, registra ben 4 stelle su 5

Thinkobd Scanner Automatico

Con Thinkobd Scanner ogni codice di errore viene fornito con una descrizione per una migliore interpretazione e analisi, nonché per eliminare la necessità di una ricerca online. Tutto questo in modo che la diagnosi possa essere più semplice. E’ dotato di schermo LCD a colori da 1,77 pollici e libreria DTC incorporata. Questa libreria DTC incorporata con un database di oltre 3000 definizioni di codici, permette di leggere codici di errore generici e specifici del produttore identificando direttamente le definizioni dei codici sullo schermo, risparmiando tempo nella ricerca online.

Il dispositivo di autodiagnosi è utile per la manutenzione della tua macchina e permette di risolvere i problemi senza dover spendere soldi presso rivenditori o meccanici.

Su Amazon, è disponibile con spedizione gratuita Prime.

OBD2 Bluetooth 4.0 Kimood

Lo scanner Kimood OBD2 è dotato di Bluetooth 4.0 e supporta tutti i tipi di sistemi operativi per telefoni cellulari (Android, iOS, Windows, Symbian). Ha solo 3 millisecondi a bassa latenza e la rete 3G / 4G può ancora essere utilizzata mentre rileva le auto.

Il Kimood OBD2 funziona con tutte le vetture dal 1996 al 2018 in Italia dotate di interfaccia OBD2 e tensioni 9V-16V. Questo OBD2 è stato progettato con un interruttore per controllare l’avvio o l’arresto, in modo da funzionare solo quando ne si ha bisogno.

Su Amazon, dove è disponibile con spedizione gratuita Prime, registra ben 4,5 stelle su 5 su più di 2.700 voti.

Autel – AP200 OBD2 Scanner Adattatore diagnostico per Auto

Autel – AP AP200 con connessione Bluetooth, possibile scaricare l’app “MaxiAP200” sui dispositivi iOS o Android per ottenere la diagnosi dell’auto. L’AP200 include una vasta gamma di servizi di reset tra cui olio, EPB, BMS, TPMS, SAS, rigenerazione DPF e assistenza IMMO.

Autel AP200 include un software che consente di effettuare la diagnosi sul modello specifico della tua auto. Tutte le informazioni e il resoconto delle informazioni sull’auto possono essere trasformati in un file PDF. Oltre a offrire risultati diagnostici dettagliati, questo scanner per auto è in grado di registrare informazioni sulla cronologia della diagnostica.

Su Amazon, registra 4 stelle su 5 su oltre 650 recensioni

ILC OBD II auto code scanner: piccolo ma grande

Meno di 2o euro per questo piccolo grande ILC. Rileva i codici diagnostici di errore, sia generici che specifici del produttore, e ne visualizza il significato grazie ad oltre 3000 definizioni di codici generici nel database.

Il produttore consiglia come app da usare Torque Pro, torque Lite (free) da scaricare su Google Play.

Costa talmente poco che vale la pena prenderlo anche per chi si considera un neofita assoluto. Su Amazon, dove è disponibile con spedizione gratuita Prime, registra 4 stelle su 5 su più di 6.300 voti.

iCarsoft i909, Dispositivo diagnostico Professionale OBD2 CanBus

iCarsoft i909 è davvero un bello scanner professionale. Il vantaggio è che non c’è più bisogno di alcun computer, laptop o qualsiasi il software. Tutto il necessario è incluso nel dispositivo diagnostico.

Grazie aggiornamenti gratuiti è possibile lavorare con la versione del software più recente. Su Amazon, dove è disponibile con spedizione gratuita Prime.

