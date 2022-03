Mai più Nissan GT-R in Europa per le leggi anti rumore

Mai più auto sportive Nissan in Europa per colpa delle nuove norme anti rumore della UE, la prima a farne le spese è la Nissan GT-R.

Avete presente quel bel suono che fanno auto come la Nissan GT-R? Ecco, ben presto saranno solo un ricordo, grazie ai benpensanti che vogliono toglierci anche il gusto di sentire un motore fatto come si deve.

In una dichiarazione a CarScoops, un portavoce di Nissan UK ha detto che “13 anni dopo la sua introduzione europea come l’icona di alte prestazioni automobilistiche accessibili, possiamo confermare che la produzione europea GT-R si concluderà nel marzo 2022 a causa delle nuove regolamentazioni sul rumore in vigore nella UE e in UK a partire 1 luglio 2021 (No. 540.2014)”.

La nuova legislazione mira a rendere i veicoli più silenziosi, poiché “la più recente riduzione dei limiti del livello sonoro per i veicoli a motore, introdotta nel 1995, non ha avuto gli effetti previsti.” Al fine di risolvere questo problema, i limiti di rumore sono stati abbassati ed il processo di test per le omologazioni è stato rivisto.

Ma c’è altro, perché oltre alla GT-R anche la nuova Nissan Z non arriverà in Europa. Colpa del mercato in contrazione anche nel settore delle sportive, ma soprattutto dei regolamenti sulle emissioni. Come conseguenza diretta, le auto sportive Nissan non arriveranno più in Europa.

Applaude a scena aperta chi odia le automobili, soprattutto quando alla guida sono gli altri, rimane sotto gli occhi di tutti l’incapacità dell’industria automobilistica di far valere in sede UE i propri interessi. Stessa cosa vale per gli automobilisti, che lasciano che un gruppo di incompetenti sobillati da pseudo ecologisti, decida per decine di milioni di persone. Ci dovremo accontentare delle macchine…

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.