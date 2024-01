Noleggiare un’auto elettrica per pochi mesi conviene?

Noleggiare un’auto elettrica o ibrida plug-in per un periodo limitato allo scopo di poter toccare con mano la nuova mobilità. Un’opportunità concreta, visto che case automobilistiche e noleggiatori stanno proponendo sempre di più formule come l’abbonamento o il noleggio a medio termine, con l’obiettivo di conquistare i clienti che sono disposti a prendere in considerazione un veicolo elettrico o elettrificato, ma non vogliono essere vincolati ad un acquisto o a un classico noleggio di diversi anni.

L’idea all’apparenza è buona, ma la flessibilità conviene davvero? In questo articolo approfondiamo l’argomento illustrando i pro e i contro e portando alcuni esempi concreti.

Quando il noleggio dell’auto elettrica è conveniente

Formule come il noleggio a medio termine e l’abbonamento auto sono certamente più flessibili rispetto al classico noleggio a lungo termine e all’acquisto. Non prevedono alcun anticipo e, in più, consentono di uscire dal contratto senza penali e dopo un periodo limitato di tempo. Si tratta certamente di un vantaggio: spesso chi vuole passare da un’auto termica ad un’auto elettrica ha ancora molti dubbi, dato che il modo di “pensare” l’utilizzo della vettura è completamente diverso.

Riuscirò a levarmi di dosso l’ansia da autonomia? Come posso pianificare il mio viaggio in modo da preservare il più possibile la carica dell’auto e rispettare i tempi? I costi di utilizzo di un’auto elettrica o ibrida plug-in sono effettivamente inferiori rispetto a quelli di una vettura tradizionale?

Tutte domande alle quali è possibile dare una risposta solo provando le auto elettriche e, magari, confrontandole con quelle termiche. In questo senso, il noleggio flessibile offre un’opportunità unica: se l’auto a batteria mi piace posso continuare a guidarla, se non fa per me chiudo il contratto e ritorno al passato. Un po’ come accade con Netflix. Cosa che chiaramente non è possibile fare se acquisto un veicolo elettrico, anche considerando i costi ancora elevati di questi modelli.

Un altro vantaggio è dato dai servizi inclusi dalla rata di noleggio, ovvero l’assicurazione auto (kasko, furto e incendio, cristalli), l’assistenza stradale e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Quando il noleggio flessibile dell’auto elettrica non è conveniente

Se da una parte i vincoli determinati da abbonamenti e noleggi di breve e media durata sono minimi, l’esborso economico richiesto da queste formule è decisamente elevato. La flessibilità si paga.

Basti pensare che in media il noleggio flessibile di una vettura di piccola taglia ha in media un canone di 500 euro al mese. Una cifra che, nel caso di un’auto elettrica e ibrida plug-in, sale ulteriormente. E che, in ogni caso, un periodo minimo di noleggio, solitamente sei mesi, occorre sottoscriverlo.

In più, c’è la questione degli incentivi: acquistando un’auto elettrica, essendo proprietari, si beneficia direttamente dei bonus, mentre con la locazione, deve essere la società di noleggio o l’effettivo proprietario del veicolo a “girare” lo sconto all’automobilista.

Esempi concreti

Facciamo qualche esempio concreto: la Lynk&Co01 ibrida plug-in è disponibile con un canone di 600 euro al mese, che offre la possibilità di annullare l’accordo in qualsiasi momento. Il contratto include manutenzione programmata, assicurazione, tassa di circolazione e assistenza stradale. Sono inclusi 1.250 km al mese, 15.000 km all’anno, ma se si sfora si deve pagare 0,20 euro per ogni km extra. Non c’è anticipo, ma una quota di iscrizione di 200 euro.

Passando ad una formula diversa, sul sito della società di noleggio italiana con la flotta più grande, Arval, le offerte di noleggio a medio termine per veicoli elettrici e tradizionali, da 1 a 24 mesi, partono da un minimo di 360 euro Iva esclusa al mese senza anticipo per le citycar per arrivare a un massimo di 1200 euro Iva esclusa per i furgoni. Per fare un paragone le formule oltre i due anni di Arval per le city car partono da 149 euro al mese con anticipo. Certo, il mid term offre allestimenti Business molto ricchi, la possibilità di consegna a domicilio, un gran numero di servizi inclusi e, come già detto, l’anticipo zero.

In fin dei conti conviene o no?

Noleggiare un’auto elettrica o ibrida plug-in in maniera flessibile, dunque, conviene o non conviene? Le conclusioni possono essere diverse a seconda delle esigenze.

Conviene se si ha disponibilità economica, se non si vogliono avere pensieri oltre a quello di guidare la vettura e, soprattutto, se non si è ancora convinti della scelta dell’auto elettrica. Al contrario non conviene se si ha necessità di risparmiare, se si percorrono più km rispetto a quelli previsti dal contratto e se l’elettrico è un’opzione già valutata consapevolmente.

