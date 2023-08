Noleggio a lungo termine Lynk & Co 01: ecco come funziona

Il noleggio a lungo termine della Lynk & Co 01 è una formula che si rivolge ai privati: su questo modello il tradizionale acquisto, comunque possibile, passa in secondo piano di fronte alle formule dell’abbonamento all’auto e del noleggio auto. Scopriamo qui tutto quello che c’è da sapere per noleggiare la Lynk & Co 01.

Lynk & Co 01: le caratteristiche

La Lynk & Co 01 è un Suv derivato dalla cugina Volvo XC40: le dimensioni sono medio-grandi, con 4,53 metri di lughezza, 1,65 metri di larghezza e 1,86 metri di altezza. La filosofia del marchio è all’insegna della semplicità, visto che a listino ci sono solo due colori disponibili, nero e blu, e tutti gli optional di serie, compresi i sistemi di sicurezza e gli aggiornamenti OTA.

Interessante la Lynk & Co 01 ibrida plug-in, che punta sull’accoppiata termico-elettrico, con un motore benzina da 180 Cv e un motore a zero emissioni da 75 Cv, alimentato da una batteria da 16,7 kWh. L’autonomia arriva fino a 75 km.

Come funziona il noleggio a lungo termine della Lynk & Co 01

Il noleggio a lungo termine della Lynk & Co 01 prevede una durata compresa tra 24 e 60 mesi, a discrezione dell’automobilista che sceglie questa formula, e un chilometraggio compreso tra i 10.000 e i 40.000 km all’anno. Come sappiamo durata e km sono due aspetti fondamentali nel noleggio auto a lungo termine.

Quanto costa il noleggio a lungo termine della Lynk & Co 01? Dipende ovviamente dall’anticipo, dai km e dalla durata prescelta. In generale, però, la cifra è compresa tra i 500 e i 600 euro mensili. Tra i servizi inclusi nel contratto, ci sono la manutenzione, l’assistenza stradale e l’assicurazione.

I tempi di consegna

Interessante il tema dei tempi di consegna della Lynk & Co 01 a noleggio: dato che si tratta di un modello full optional di serie per scelta della Casa sino-svedese e, quindi, poco personalizzabile, i tempi di approntamento dell’auto noleggiata sono un punto di forza e variano dalle 4 alle 6 settimane.

