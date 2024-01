Offerte auto Mazda Gennaio 2024: la casa automobilistica inaugura il nuovo anno con importanti agevolazioni, gli incentivi statali si cumulano infatti ai vantaggi Mazda, per un totale di sconti fino a 12.500€. Questa iniziativa riflette l’impegno di Mazda nel supportare l’acquisto di vetture a basse emissioni e nel promuovere la sostenibilità ambientale.

L’approccio multi-solution di Mazda permette a cinque modelli con sei diverse tecnologie di beneficiare degli incentivi, soddisfacendo così una vasta gamma di esigenze: Mazda MX-30 per la fascia 0-20 g/km; Mazda MX-30 R-EV per la fascia 21-60 g/km; Mazda2, Mazda2 Hybrid, Mazda3 e Mazda CX-30 per la fascia 61-135 g/km di CO 2 .

La Mazda2, disponibile sia nella versione benzina che Mild Hybrid, grazie ai doppi incentivi, ha un prezzo di partenza di 16.000 €. Questa auto compatta e agile unisce un design elegante ad una funzionalità straordinaria, con un telaio leggero e resistente, un motore aspirato raffinato e un cambio manuale di eccellenza, offre un’esperienza di guida piacevole sia in città che fuori.

La Mazda2 Hybrid, disponibile a partire da 17.270 € con i doppi incentivi, è ideale per chi cerca la comodità della trasmissione automatica e un consumo ridotto in ambiente urbano. La tecnologia full Hybrid combina la guida elettrica con la praticità delle auto a benzina.

Per gli amanti del design e della tecnologia avanzata, la Mazda3 parte da 22.500 €. Con il suo stile sinuoso, motori benzina Mild Hybrid 24v e-Skyactiv X e un’esperienza di guida sportiva, la Mazda3 è pura gioia su strada.

Il crossover ibrido Mazda CX-30, disponibile a partire da 22.800 € grazie agli incentivi, unisce il fascino di un coupé allo stile di un SUV. Un crossover compatto costruito utilizzando le tecnologie più sofisticate ed esclusive, come l’eccezionale motore e-Skyactiv X, con una grande abitabilità e consumi ridotti.

I modelli elettrici Mazda MX-30 e Mazda MX-30 R-EV, con prezzi di partenza rispettivamente da 26.000 € e 30.000 €, rappresentano l’impegno di Mazda verso la sostenibilità. La MX-30 full electric e la MX-30 R-EV con il suo esclusivo generatore di potenza con motore rotativo, offrono un’opzione elettrica senza l’ansia della ricarica.

