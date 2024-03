Il rallentamento nella domanda di auto elettriche in Italia ed in Germania evidenzia la necessità di modelli più economici e di una rete di ricarica capillare.

Il recente rallentamento nella domanda di auto elettriche in Italia e in altri Paesi ha acceso i riflettori su una questione cruciale nella diffusione dell’elettrico. Sebbene gli incentivi statali giochino da sempre un ruolo chiave nell’attirare i consumatori verso l’acquisto di veicoli elettrici (EV), una più attenta analisi rivela una realtà complessa, caratterizzata da un mercato EV sovrasaturato da modelli di lusso, spesso inaccessibili alla classe media.

La promessa dell’auto elettrica, con i suoi indubbi benefici in termini di riduzione delle emissioni e promozione della sostenibilità ambientale, si scontra con la realtà di un settore che non sembra ancora aver colto appieno le esigenze di una vasta fetta di potenziali acquirenti. La presenza predominante di modelli EV con listini prezzi che si posizionano sicuramente in alto, sono un ostacolo importante, limitando di fatto l’accesso a questa tecnologia.

Fattori chiave: prezzo e ricarica

La spinta verso l’adozione su larga scala dell’auto elettrica, quindi, non può prescindere da due fattori chiave: la disponibilità di modelli più economici e la creazione di una rete di ricarica capillare e efficiente. Solo attraverso un approccio che tenga conto delle diverse capacità di spesa dei consumatori e garantisca un’infrastruttura adeguata, sarà possibile realizzare il pieno potenziale del passaggio all’elettrico.

In questo contesto, emerge come “peccato originale” dell’Unione Europea la mancata considerazione del sistema di battery swap, ovvero la sostituzione rapida delle batterie, che è una soluzione efficace a molteplici problematiche, inclusa l’ansia da autonomia e i tempi di ricarica. Tale sistema, oltre a ridurre l’attesa per la ricarica, può stimolare ulteriormente l’interesse verso gli EV, rendendoli un’opzione più praticabile per un numero maggiore di consumatori. Qui la prova che abbiamo effettuato in Danimarca con lo scambio batterie: ricarica completa in 3 minuti. Altro che colonnine…

La situazione attuale richiede dunque una riflessione profonda e azioni concrete da parte della politica, delle case automobilistiche e delle aziende che operano nel settore delle infrastrutture di ricarica. Solo attraverso un impegno congiunto sarà possibile superare le barriere attuali e guidare la transizione verso una mobilità più sostenibile ed equa, in grado di rispondere effettivamente alle esigenze di tutti. Da questo punto di vista la strada è ancora lunga, ma le soluzioni esistono e richiedono solo di essere implementate con pragmatismo e determinazione.

Fanno quindi ben sperare l’arrivo di auto elettriche più piccole, che andranno ad affiancarsi a modelli già presenti come Smart ForTwo EQ, Dacia Spring e Fiat 500e. Dietro l’angolo ci sono Renault 5, Kia EV3 ed EV4, mentre altri modelli sono in arrivo. Chi commenta unicamente solo i dati odierni e non vuole guardare più in la del proprio naso, fa solo un torto a sé stesso.

Copyright Image: Sinergon LTD