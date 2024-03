Pun, la nuova piattaforma delle colonnine è una bella idea ma…

Pun, la piattaforma unica nazionale è lo strumento che il governo ha lanciato per monitorare le colonnine, ma ancora è acerba

Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha lanciato la Pun, la Piattaforma Unica Nazionale che finalmente si occupa di mappare tutti i punti di ricarica presenti sul territorio italiano. L’idea è quella di fornire informazioni omogenee sulla rete, e per quanto lodevole sia l’iniziativa al momento è ancora molto acerba.

La piattaforma è disponibile su questo sito, ma non c’è ancora un’app ufficiale, prevista per dicembre.

Pun e i suoi problemi

Come detto, l’iniziativa è lodevole e speriamo che sia solo il primo passo di una piattaforma che si evolva nel tempo e migliori le sue funzionalità. Al momento raccoglie 32.000 punti di ricarica, che non sono ancora tutti quelli presenti sul territorio italiano, pari a 42.500 secondo le ultime rilevazioni. Secondo il ministero, il completamento dovrà avvenire entro il 26 luglio 2024.

Pun, però, non è un’app per il telefono come potrebbe essere Io, ma un sito web. La grafica è piuttosto intuitiva e finché non si arriva alla mappa gira molto bene. Tuttavia, la mappa ha diversi bug e non su tutti i browser ha lo stesso funzionamento: in alcuni casi, quando si seleziona il punto di ricarica, anziché fornire i dettagli o non succede niente oppure la mappa si allontana mostrando di nuovo la carta europea. Quando si riesce a selezionare, comunque, si vedono i dettagli della colonnina, come il tipo di connettore e la potenza massima, oltre che il gestore.

Bene che ci siano i filtri per scegliere i tipi di connettore disponibili e la potenza, ma c’è anche una funzione che divide per area geografica. Utile certo se si vuole avere una panoramica dell’infrastruttura in una data regione o provincia, ma manca una funzione specifica che mostri solamente le colonnine presenti in autostrada. Per quelle, che noi comunque raccogliamo nel nostro articolo costantemente aggiornato, bisogna andare sul sito di Free To X. Peccato, e speriamo che i prossimi aggiornamenti si dotino di questa funzione.

Insomma, al momento ci sono applicazioni per smartphone più comode e funzionali, in grado tra l’altro di mostrare solo le colonnine in autostrada (ad esempio evway o chargemap). Ma bene che finalmente ci sia una piattaforma ufficiale e istituzionale che mostri lo stato dei punti di ricarica.

Copyright Image: Sinergon LTD