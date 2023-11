La Renault 5 torna in versione elettrica con il kit retrofit ufficiale omologato

Nasce dall’idea di trasformare le Renault in auto elettriche moderne il kit retrofit R-FIT omologato per la mitica Renault 5. Sappiamo che gli appassionati vivono una vera e propria rivoluzione con l’avanzamento dei kit retrofit 100% elettrici, i quali offrono una nuova vita ad emissioni zero alle auto d’epoca. Appassionati e collezionisti possono ora combinare il fascino delle vetture classiche con le prestazioni e l’efficienza della tecnologia elettrica.

L’azienda francese R-FIT ha recentemente lanciato sul mercato il proprio kit retrofit per la Renault 5, compatibile con i modelli TL e GTL, sia a 3 che a 5 porte, specificamente per le versioni tipo 139700 e 122700. Il kit è ora disponibile per l’ordine al prezzo di 15.900 euro, IVA inclusa, e comprende anche l’installazione.

Le caratteristiche tecniche del kit evidenziano una volontà di preservare l’autenticità del veicolo: la trasmissione meccanica originale viene mantenuta, il motore è di tipo sincrono brushless e viene impiegata una batteria al Litio Ferro Fosfato (LiFePo), nota per la sua stabilità e durata. Nonostante la transizione energetica, la distribuzione del peso rimane fedele a quella della controparte termica, garantendo così una guida simile all’originale.

L’autonomia dichiarata è di circa 80 km, evidentemente non è un chilometraggio che consente lunghi viaggi, ma è invece interessante per chi si muove in città, soprattutto considerando la crescente restrizione delle zone a traffico limitato per i veicoli a combustione interna. La ricarica completa della batteria si ottiene in soli 3 ore e mezza utilizzando una presa standard da 16A e 220V. Inoltre, il veicolo è equipaggiato con un indicatore elettronico di ricarica per monitorare facilmente il processo.

La batteria, con un pacchetto da 10,7 kWh e una tensione di 105 V, fornisce una potenza motore di 22 KW. Tutto ciò è sostenuto da una garanzia di 2 anni, offrendo così ulteriore fiducia nell’investimento effettuato.

Non solo Renault 5

Al Salone Epoqu’Auto presso lo stand The Originals Renault – La Collection, c’era oltre la Renault 5 anche una Renault 4, omologata a febbraio 2023. Ma si va oltre, perchè mentre il retrofit per la Renault 5 è già una realtà, i possessori di Twingo dovranno attendere ancora per poter convertire le loro vetture all’elettrico: l’azienda che ha annunciato la disponibilità di un kit dedicato in un futuro prossimo, sempre per il mercato francese.

Al momento non pare ci siano previsioni di vendita anche in Italia, ma non è escluso che prima o poi siano disponibili anche nel nostro Paese.

Se invece siete appassionati del mondo youngtimer, qui tutta la storia della Renault 5 GT Turbo, l’iconica super sportiva degli anni ’80.

