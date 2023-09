Renault Trafic Van E-Tech Electric in arrivo nel 2024 e 100% elettrico

Il Renault Trafic, best seller che dal 1980 ha conquistato oltre 2,4 milioni di professionisti si aggiorna con l’arrivo della versione 100% elettrica Renault Trafic Van E-Tech Electric. Con il nuovo modello elettrico si completa la gamma dei veicoli commerciali elettrici del colosso francese insieme al Kangoo Van e-tech electric e Master elettrico.

La versione elettrica di Trafic Van non scende a compromessi rispetto alla versione termica, offrendo un alto livello di prestazioni, varietà e personalizzazioni. Tuttavia eredita tutte le qualità che da oltre 40 anni decretano il successo di questo modello, compagno di lavoro ideale per lunghezza, modularità e capacità di carico:

due lunghezze (5,08 m e 5,48 m) e due altezze (1,967 m e 2,498 m);

volume di carico (nelle versioni furgone) da 5,8 m3 a 8,9 m3

lunghezza di carico fino a 4,15 m (nella versione L2 allungata con paratia passante per il trasporto di “carichi lunghi”);

capacità di traino di 920 kg e carico utile di 1,1 tonnellate;

stessa modularità e personalizzazioni della versione termica.

All’interno della cabina, i vani portaoggetti hanno una capacità totale di 88 litri (19,7 litri nella consolle, 14,6 litri nelle porte e 54 litri nella panchetta posteriore). In funzione dell’allestimento, il vano portaoggetti si trasforma nel cassetto “Easylife”, la cui ingegnosa apertura scorrevole rende la sua grande capacità (6,6 litri) accessibile più facilmente al conducente.

Il Renault Trafic Van E-Tech Electric può essere trasformato in un ufficio mobile. Ripiegando il sedile centrale, lo schienale si trasforma in scrivania (dotata di un vano per il bloc-notes) o in tavolino, per i momenti di pausa.

Dotato di batteria agli ioni di litio con una capacità di 52 kWh offre un’autonomia fino a 297 km in ciclo WLTP. Le batterie sono garantite 8 anni o 160.000 km. In questo lasso di tempo, vengono sostituite gratuitamente se la capacità scende ad un livello inferiore al 70% del valore nominale (SoH: State of Health).

Il motore che equipaggia il Trafic elettrico ha una potenza di da 90 kW (122 cv) ed una coppia di 245 Nm. Per la ricarica della batteria di serie troviamo un caricatore di bordo combinato AC 7 kW + AC 22 kW: caricatore AC 7 kW monofase è adatto per tutti i tipi di ricarica a domicilio; caricabatterie AC 22 kW per la ricarica rapida sulle colonnine pubbliche, consente di recuperare 50 km di autonomia (in ciclo WLTP) in meno di 25 minuti. A completare l’offerta, un caricatore di bordo in corrente continua DC 50 kW.

Infine, tramite la App MyRenault o il sistema multimediale Renault Easy Link (di serie su tutti i livelli di allestimento), il Trafic Van E-Tech Electric può contare su servizi connessi specifici per i veicoli elettrici, come: programmazione della ricarica della batteria e monitoraggio da remoto del suo stato di carica; programmazione del pre-condizionamento termico dell’abitacolo; ricerca dei punti di ricarica lungo il percorso e calcolo delle destinazioni raggiungibili con l’autonomia residua della batteria.

Offerte Mobilità Elettrica su Amazon

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.