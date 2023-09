Rifiuto all’alcool test: non c’è più la sospensione della patente

La sospensione della patente non può essere effettuato nei confronti del conducente che rifiuta di sottoporsi all’alcool test. Il provvedimento richiede una valutazione medica preliminare prima di essere applicato, ed è necessario avviare un procedimento formale per accertare eventuali responsabilità legate alla situazione.

Il Tribunale di Pace di Roma ha emesso una sentenza che getta luce sulla questione cruciale della sospensione della patente di guida in caso di rifiuto all’alcol test. La vicenda riguarda un automobilista di 37 anni, il quale ha ottenuto una vittoria legale in merito alla sua patente di guida, che era stata oggetto di sospensione. La sentenza pronunciata dal giudice ha suscitato un dibattito sulla procedura di sospensione della patente in tali circostanze.

La sospensione della patente richiede la valutazione medica

Il caso affrontato dalla sentenza riguarda l’incidente di un cittadino romano, fermato dalla polizia stradale lo scorso 29 marzo. Come raccontato da La Repubblica, l’automobilista in questione ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento dell’ebbrezza. A seguito di tale rifiuto, la patente di guida è stata ritirata e consegnata alla prefettura di Roma. Tuttavia, l’avvocato difensore, ha presentato un ricorso sottolineando che la sospensione della patente dovrebbe avvenire solamente dopo una valutazione medica, e non come misura cautelare immediata.

Secondo il giudice di Pace, l’articolo 186 del codice della strada prevede la sospensione cautelare della patente solo nel caso in cui sia accertato un valore di alcolemia superiore a 1,5 grammi per litro. Tuttavia, il rifiuto di sottoporsi all’alcol test non costituisce automaticamente un valore alcolemico superiore a questa soglia. Pertanto, è stato stabilito che la patente non può essere sospesa senza una valutazione medica appropriata.

Sentenze precedenti e confusione normativa

Questa sentenza si basa su un’interpretazione legale coerente con le decisioni prese da vari tribunali di Pace in diverse città italiane. Questi tribunali hanno concordato che la sospensione della patente può avvenire solo dopo un accertamento medico, e non automaticamente in caso di rifiuto dell’alcol test. Una disposizione simile è stata sostenuta anche dalla Corte di Cassazione, che nel 2010 ha chiarito che la sospensione cautelare della patente non è dovuta automaticamente a seguito di accertamento di violazione dell’articolo 186 del codice della strada.

Questa interpretazione ha portato ad una certa confusione normativa, con prefetture di diverse città che hanno adottato approcci divergenti. Ad esempio, il prefetto di Avellino aveva emesso una direttiva che vietava il ritiro della patente per valori di alcolemia compresi tra 0,81 e 1,5 grammi per litro. Tuttavia, questa direttiva è stata successivamente annullata per allinearsi con le prassi in altre città italiane, evidenziando la confusione generata dalla norma.

Cosa accadrà ora?

La recente sentenza emessa dal Tribunale di Pace di Roma stabilisce un punto fisso nella definizione delle procedure di sospensione della patente di guida in caso di rifiuto dell’alcol test. Da una parte l’interpretazione secondo cui la sospensione deve essere supportata da un accertamento medico evita decisioni precipitose e garantisce una valutazione adeguata prima di prendere misure drastiche come la sospensione della patente. Dall’altra apre un varco legislativo per chi è conscio di aver superato il limite alcolemico, ed è in cerca di una scappatoia legale.

Sicuramente questa sentenza aprirà un dibattito sulle future procedure che dovranno portare ad una maggiore chiarezza e coerenza nell’applicazione della legge in tutta Italia.

