Risparmia sul bollo auto con lo sconto del 15% sempre disponibile

Nel mondo degli automobilisti italiani, c’è un appuntamento annuale che ognuno deve affrontare: il pagamento del bollo auto. Introdotta nel lontano 1953, questa tassa è diventata un’abitudine per coloro che possiedono veicoli che rispettano le specifiche normative. Dal 1° gennaio 1999, il compito di riscuotere questa imposta è stato affidato alle regioni.

Nonostante esenzioni e riduzioni siano applicabili in alcune circostanze, come veicoli elettrici, a GPL, a metano, auto storiche e da collezione, veicoli per persone disabili, la stragrande maggioranza dei possessori di autoveicoli deve affrontare il pagamento di questa tassa. Le modalità di pagamento variano e i calcoli possono differire in base alla residenza. Ad esempio, la Regione Lombardia offre uno sconto del 15% sull’importo annuale, equivalente a circa due mensilità in meno. Ecco come puoi approfittare di questo vantaggio.

Requisiti e vantaggi: come ottenere lo sconto del 15% sul bollo auto

Per godere dell’agevolazione del 15% sul pagamento del bollo auto, occorre soddisfare alcuni requisiti fondamentali. Prima di tutto, bisogna essere residenti in Lombardia oppure iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).

Inoltre, è necessario possedere uno o più veicoli che non rientrino nelle categorie di veicoli storici o già qualificati per riduzioni o esenzioni, come ad esempio le auto elettriche.

Un altro requisito importante è avere un conto corrente attivo presso una banca, con un saldo sufficiente a coprire l’importo del bollo. Possono beneficiare di questo sconto anche coloro che intendono effettuare il pagamento per conto del proprietario o locatario del veicolo, come il coniuge, un convivente o un figlio. Anche persone giuridiche, incluse le istituzioni pubbliche, che possiedono fino a 50 veicoli possono aderire all’iniziativa.

È importante sottolineare che lo sconto è automaticamente applicato negli anni successivi, a meno che non venga revocato. Inoltre, la commissione per l’addebito è stata ridotta a solo 1 euro. Il pagamento avviene nell’ultimo giorno utile, evitando così le possibili sanzioni per i ritardi.

Casi particolari: approfondimenti sulla domiciliazione del bollo Auto

In caso di veicolo cointestato, la richiesta di domiciliazione deve essere presentata dal primo intestatario indicato nel libretto di circolazione dell’auto. Inoltre, a differenza di quanto si possa pensare, è possibile domiciliare anche il pagamento del bollo per un veicolo appena immatricolato, con scadenza alla fine del mese successivo a quello dell’immatricolazione stessa.

Tuttavia, è importante notare che la domiciliazione non è applicabile al pagamento della tassa di circolazione per veicoli ultratrentennali, né per rimorchi con una massa inferiore a 3,5 tonnellate. Inoltre, il superbollo non rientra nei pagamenti che possono essere domiciliati, in quanto si tratta di un tributo erariale.

Come ottenere l’agevolazione del 15%: la procedura dettagliata

Per richiedere l’autorizzazione all’addebito e ottenere lo sconto del 15% sul pagamento del bollo auto, è necessario seguire una procedura specifica.

– L’invio del mandato di autorizzazione deve avvenire esclusivamente online tramite la sezione “Domiciliazione” dell’Area Personale Tributi della Regione Lombardia. L’accesso a questa sezione è possibile solo tramite Spid, Carta d’Identità Elettronica o Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi.

– Nel caso in cui il titolare del conto corrente non coincida con il proprietario o locatario del veicolo, entrambe le parti devono confermare la domiciliazione accedendo alle rispettive Aree Personali utilizzando uno dei metodi di autenticazione menzionati in precedenza.

– La domiciliazione diventerà attiva già dalla prima scadenza del bollo se la richiesta viene inviata entro la fine del mese precedente alla scadenza stessa. Ad esempio, se la scadenza del pagamento è il 30 novembre 2023, la richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata entro il 31 ottobre 2023.

Per ulteriori informazioni, domande frequenti e link utili per effettuare la richiesta, ti invitiamo a visitare il seguente link della Regione Lombardia.

Conviene sempre: perchè non farlo?

L’iniziativa della Regione Lombardia, già rodata da anni, offre ai residenti un’opportunità preziosa per risparmiare sul pagamento del bollo auto. Va anche detto che con il pagamento diretto, la Regione risparmia rispetto al pagamento tramite i tradizionali concessionari. Si tratta di una procedura win-win che permette ad entrambe le parti, automobilista e regione, di risparmiare.

Attraverso una procedura semplice e rapida, è quindi possibile ottenere uno sconto significativo sul costo annuale del bollo, riducendo così l’onere finanziario per i possessori di veicoli. La domiciliazione online semplifica ulteriormente il processo, rendendolo conveniente e privo di rischi di ritardi nei pagamenti. Se sei un automobilista in Lombardia, non perdere l’occasione di usufruire di questo vantaggio e risparmiare sul bollo auto.

