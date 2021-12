All’interno del proprio veicolo potrebbero annidarsi germi, batteri, virus e funghi, i quali sono spesso causa di allergie, piccole infezioni alla pelle e cattivi odori. OCTO PurePlace Car può essere forse il regalo perfetto per questo Natale 2021.

La sempre crescente sensibilità verso l’igiene dei luoghi che frequentiamo tutti i giorni ci porta a richiedere soluzioni innovative per migliorare la nostra quotidianità. L’auto è utilizzata tutti i giorni dalla maggior parte degli italiani: per andare al lavoro, per fare commissioni e per i momenti di svago nel fine settimana. Nell’auto, anche se lavata frequentemente, potrebbero proliferare micro-parassiti di ogni genere. Questi, spesso, sono introdotti nell’abitacolo dai vestiti, dai cappotti, dalle scarpe o da oggetti di uso comune come la borsa o lo zaino.

Nonostante lavare periodicamente la propria auto con prodotti professionali rimanga d’obbligo, è possibile abitare un ambiente sano tutti i giorni grazie a OCTO PurePlace Car. Si tratta di un sistema di sanificazione non tossico e portatile: le sue dimensioni ridotte (solo 15.1 × 7.13 × 6.95 cm per 110 grammi) e la sua alimentazione a 12V (quella di un comune accendisigari) lo rendono compatibile con tutte le auto, dalle city car ai SUV.

Rilascio di ioni sanificanti durante la marcia

La forza della soluzione di OCTO – azienda specializzata nell’analisi dei dati e nell’offerta di soluzioni tecnologiche per un mondo connesso (persone, macchine e luoghi) – è nella totale innocuità del prodotto per persone, animali e superfici oltre ad essere silenzioso e a non sprigionare fumi e odori di alcun tipo. Il sistema, inoltre, non necessita di manutenzione ed è trasferibile anche su altri veicoli. OCTO PurePlace Car entra in funzione appena giriamo la chiave nel quadro. La batteria dell’auto si accende e attiva la sanificazione. Gli ioni di carica negativa vengono sprigionati nell’ambiente durante tutta la guida, breve o lunga che sia, raggiungendo ogni angolo dell’auto esposto all’aria (bagagliaio incluso).

OCTO PurePlace Car è dotato di una piccola batteria che permette alla sanificazione del veicolo di continuare anche quando abbiamo spento il motore, chiuso le portiere e lasciato l’auto in sosta. L’auto sarà, quindi, totalmente sanificata al nostro ritorno grazie all’ossidazione fotocatalitica AFLPCO®.

È possibile approfittare del prezzo contenuto di OCTO PurePlace Car (79 euro) acquistandolo per noi stessi, per le auto della nostra famiglia, nonché di comprarlo come idea regalo per le prossime festività.

Si tratta di un accessorio auto fondamentale in ogni periodo dell’anno, ma regalarlo a Natale stupirà sicuramente il destinatario del vostro dono. D’altronde, avere cura della propria vettura è la prima regola d’oro degli appassionati di automobilismo!

