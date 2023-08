Skoda Scala 2024 ha una nuova calandra completamente ridisegnata e i paraurti rivisti, la rinnovata hatchback ricorda ancora di più la concept Vision RS. Il suo aspetto dinamico è rafforzato dai fari sottili, disponibili per la prima volta con tecnologia Top Led Matrix e moduli Led che ricordano sculture di ghiaccio.

Nuova Scala presenta una inedita calandra, con le tradizionali lamelle verticali e un’alternanza di superfici opache e lucide. Anche il paraurti anteriore è stato ridisegnato: la presa d’aria centrale è divisa da ali laterali e affiancata da aperture più pronunciate. Queste sottolineano la sportività e proteggono i fendinebbia a Led, di serie a partire dal modello Selection. La griglia della presa d’aria ha un design a rete e presenta segmenti a forma di diamante che creano un aspetto tridimensionale.

Nella parte posteriore di Scala, il lunotto allungato in vetro nero, disponibile come optional, si estende fino alle luci posteriori, con una soglia di carico chiaramente sagomata al di sotto. Questo elemento estetico simboleggia la classica interazione tra stile espressivo e massima praticità del modello.

Il paraurti posteriore ridisegnato sfoggia un ampio diffusore incorniciato da due elementi verniciati in tinta con la carrozzeria, che rispecchiano il design anteriore. Al suo debutto, Scala è stato il primo modello Škoda a portare il lettering del brand sul portellone posteriore al posto del logo.

I cerchi in lega sono disponibili nelle misure da 16 a 18 pollici. La gamma si arricchisce dei cerchi Kajam da 17 pollici in colore argento con inserti aerodinamici neri, dei cerchi Fornax da 18 pollici in colore argento e dei cerchi in lega Ursa incolore argento, sempre da 18 pollici, con inserti aerodinamici neri. Nuova Scala può essere ordinata con nove vernici, di cui tre in tinta unita, tra cui in esclusiva la tinta Grigio Acciaio.

Il modello sportivo Scala Monte Carlo al top della gamma è tradizionalmente caratterizzato da numerosi dettagli di colore nero. La cornice della calandra, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, le minigonne laterali e le scritte sul portellone posteriore sono tutte in nero lucido. I parafanghi anteriori sono ornati da stemmi Monte Carlo.

L’equipaggiamento di serie di Scala Monte Carlo comprende il tetto panoramico nero, che si fonde perfettamente con il lunotto allungato. Sono inoltre presenti i fari Top Lex Matrix, i fendinebbia a Led con funzione di cornering light e la colorazione nera dei vetri laterali posteriori e del lunotto (Sunset). I cerchi Kajam da 17 pollici di serie per la Monte Carlo sono rifiniti in nero spazzolato, con inserti aerodinamici neri, mentre i cerchi Ursa da 18 pollici opzionali per questa variante top sono in nero spazzolato e senza inserti aerodinamici.

