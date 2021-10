Come sospendere l’assicurazione auto e moto quando non si usa

1 di 7: Sospensione assicurazione

La sospensione dell’assicurazione auto o moto è possibile, purché la vettura o la moto non sia parcheggiata in strada o luogo pubblico. I passaggi sono semplici, chiariamo alcuni dubbi e aspetti della sospensione della polizza. Nonostante quanto riportato da diverse fonti di informazione, la possibilità di sospendere l’assicurazione auto e moto esiste e c’è sempre stata.

Prima di tutto, ripetiamo un punto fondamentale: ci interessa sospendere l’assicurazione per i mezzi che non usiamo e che NON sono parcheggiati in strada o luogo pubblico. Quindi parliamo di veicoli parcheggiati in una rimessa privata, in un garage, o anche in un giardino privato.

Vediamo allora passo passo come si può sospendere l’assicurazione, per quanto tempo si può farlo, i costi e quanto si può risparmiare.

Contenuti dell’articolo:

