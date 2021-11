Subaru ha presentato il nuovo veicolo elettrico a batteria Solterra.

Subaru Solterra 2022 è il primo Battery Electric Vehicle del marchio ad essere lanciato a livello globale, un veicolo pratico che può essere scelto comodamente e con fiducia, poiché sarà la pietra angolare dei futuri BEV di Subaru. Solterra è stato costruito come un autentico SUV ma rispettoso dell’ambiente che offre la stessa tranquillità degli altri modelli a ruote alte della gamma Subaru.

Subaru Solterra 2022: design

La griglia esagonale dalla forma senza soluzione di continuità esprime l’efficienza energetica di un Battery Electric Vehicle. La carrozzeria con l’asse orizzontale che parte dalla calandra e i dinamici parafanghi sporgenti dall’interno manifestano la forza tipica di un SUV. Il pannello strumenti basso con i contatori montati in alto, la prima volta per Subaru, è situato sul cruscotto e visibile sopra il volante amplificando la sensazione di spaziosità.

Subaru Solterra 2022: performance di guida

Subaru Solterra 2022 adotta un nuovo sistema che aziona le ruote anteriori e posteriori con motori separati. Sfruttando l’esperienza nella tecnologia AWD accumulata in molti anni, tecnologia che controlla con precisione i quattro pneumatici, la risposta agile dei motori elettrici e la distribuzione flessibile della forza motrice tra anteriore e posteriore permette a Solterra di sfruttare appieno la trazione delle quattro ruote e offre un’esperienza di guida che trasmette fiducia e tranquillità.

Come gli altri modelli SUV Subaru, Solterra è dotata del sistema di controllo dell’AWD X-Mode che migliora il senso di sicurezza su strade sconnesse. Aggiungendo la nuova funzione Grip Control, che consente al veicolo di funzionare a velocità costante stabilizzandolo anche su strade sconnesse, la capacità in off-road è ulteriormente migliorata.

Subaru Solterra 2022: sicurezza

Creando da zero ogni parte della scocca e ottimizzando la resistenza dei materiali, Solterra ottiene allo stesso tempo una riduzione del peso e una maggiore sicurezza in caso di collisione. In caso di collisione, la struttura trasferisce il carico a più parti del corpo vettura che assorbono in modo efficiente l’energia dell’urto. Il telaio protegge non solo gli occupanti del veicolo ma anche le apparecchiature ad alta tensione nel Battery Electric Vehicle.

Il lancio di Solterra inizierà entro la metà del 2022 in vati mercati tra cui Giappone, Stati Uniti, Canada, Europa e Cina.

