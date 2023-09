Sempre più Suv. Per la prima volta nella storia del nostro Continente, i Suv hanno rappresentato oltre la metà di tutte le auto nuove vendute da gennaio a giugno 2023, con una crescita superiore del 17% rispetto a quella del mercato complessivo e una quota di mercato arrivata al 51%.

Un mondo sempre più gettonato e, anche se il problema del peso di queste auto potrebbe rappresentare un deterrente in vista della crescita della mobilità elettrica, i numeri, per ora, dicono il contrario. Ma sarà proprio tutto vero? I modelli che consentono ai Suv di scalare le classifiche delle auto più vendute sono davvero puri esponenti di questa categoria? Proviamo ad approfondire il tema in questo articolo.

I numeri dei Suv in Europa

Partiamo dai numeri: secondo i dati di Automotive News Europe, le vendite dei Suv in Europa sono cresciute del 23% nella prima metà dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2022, con un totale di 3,37 milioni di unità: in particolare, a guidare il trend sono i piccoli Suv e, in generale, i Suv compatti. Ben 22 diversi Suv hanno registrato almeno 10.000 vendite da gennaio a giugno del 2023.

Quali sono i Suv più venduti? Automotive News Europe sottolinea che a dominare è la Tesla Model Y, che ha ottenuto oltre 138.000 vendite nel Continente. A seguire la Volkswagen T-Roc, la Toyota Yaris Cross, la Volkswagen Tiguan e la Dacia Duster. Ma una domanda sorge spontanea: tutti questi possono essere considerati veri Suv?

Cosa significa Suv

Per rispondere a questa domanda vediamo nel dettaglio cosa significa il termine Suv. Si tratta dell’abbreviazione di Sport utility vehicle, ovvero auto dall’assetto rialzato, generalmente con la trazione integrale e portati per la guida off-road. Se la prima caratteristica accomuna tutti i modelli citati sopra, per le altre due il discorso è ben diverso.

La Tesla Model Y, è vero, nelle versioni top ha la trazione integrale, ma non è certo un modello adatto all’off-road, mentre la Yaris Cross è un crossover cittadino, a ruote alte certo, ma non paragonabile ai fuoristrada, come la Rav4, che hanno introdotto in passato la definizione di Suv. Allo stesso modo Volkswagen T-Roc e Dacia Duster sono modelli border line tra la concezione di Suv e quella di crossover.

Di sicuro, la categoria dei Suv si è ampliata molto negli ultimi anni, anche e soprattutto per ragioni di marketing ideate dalle Case, inglobando anche modelli che in realtà costituiscono un incrocio tra le berline e i fuoristrada a ruote alte di una volta. Per sintetizzare, possiamo concludere che i numeri non mentono mai, ma sul criterio che li determina questa volta si potrebbe discutere all’infinito….senza peraltro trovare un’opinione comune che metta d’accordo tutti.

