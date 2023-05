La Tesla attraversa l’incrocio nonostante un pedone, i fan pensano che sia ok

Un video recentemente condiviso su Twitter mostra come il sistema “Full Self-Driving” (FSD) di Tesla abbia infranto apertamente la legge californiana, che richiede ovviamente ai conducenti di dare la precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali.

Non è un segreto che la versione beta del sistema Full Self-Driving di Tesla sia ancora molto lontana dall’essere completamente sicura e affidabile. Un video, pubblicato di recente dall’account di un fan di Tesla chiamato “Whole Mars Catalog” su Twitter, mostra quanta strada c’è ancora da fare per rendere il sistema davvero efficace.

Il video è stato girato all’interno di quella che potrebbe essere una Tesla Model 3 o Model Y a San Francisco e mostra una donna che sta camminando sulle strisce pedonali, dalla sinistra, a una distanza di circa 20 metri dalla Tesla. Quindi, ripetiamo, la donna non è sul marciapiede ma è già sulle strisce, e cammina attraversando la strada.

I sistemi di bordo dell’auto riconoscono il pedone e lo mostrano sullo schermo dell’infotainment. Tuttavia, anziché fermarsi per far attraversare il pedone, l’auto attraversa semplicemente la striscia pedonale e sfilando a poca distanza dalla donna.

One of the most bullish / exciting things I’ve seen on Tesla Full Self-Driving Beta 11.4.1.

It detected the pedestrian, but rather than slamming on the brakes it just proceeded through like a human would knowing there was enough time to do so. pic.twitter.com/8GISp4jYGp

— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) May 14, 2023