Attenzione ai velox mobili in Lombardia dal 29 gennaio al 4 febbraio

Ecco tutte le postazioni autovelox in Lombardia tra il 24 e il 28 Gennaio 2024, quando verranno implementati controlli di velocità con l’uso di autovelox e Tutor. Questi dispositivi saranno posizionati sia sulle autostrade che sulle strade statali e provinciali dell’intera regione, nell’ambito delle operazioni di controllo della Polizia Stradale.

Per offrire trasparenza, la Polizia Stradale comunica regolarmente le località dove saranno presenti le postazioni mobili. Questa settimana non fa eccezione, e l’elenco completo delle postazioni è disponibile per la consultazione.

Gli automobilisti in transito a Milano possono accedere a una mappa dedicata per essere aggiornati non solo sulle posizioni degli autovelox fissi, ma anche sulle nuove regolamentazioni dell’Area C. È fondamentale sottolineare l’importanza di guidare in sicurezza e rispettare i limiti di velocità Queste informazioni rappresentano un’opportunità preziosa per rimanere informati sulla presenza di autovelox sulle strade lombarde.

Autovelox Lombardia 29 gennaio – 4 febbraio 2024

29/01/2024

Strada Statale SS 639 dei laghi di Pusiano e Garlate LC

Strada Comunale SC Meda – Via Vignazzola MB

30/01/2024

Autostrada A 07 Milano-Genova PV

Autostrada A 51 Tangenziale Est di Milano MI

Autostrada A9 Lainate-Chiasso CO

Strada Provinciale SP 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio BG

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana BG

31/01/2024

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

02/02/2024

Autostrada A 35 Milano-Brescia BS

Autostrada A 60 VA

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP 470 della Valle Brembana BG

03/02/2024

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana BG

04/02/2024

Autostrada A 07 Milano-Genova PV

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Quali sono gli autovelox utilizzati dalla Polizia

La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti autovelox per il controllo puntuale della velocità:

Autovelox 104/C

Autovelox 105

Autovelox 106

Telelaser

Telelaser Trucam

