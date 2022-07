Con il ceramic coat sulle auto l’asciugatura si fa con l’acqua.

Avete mai sentito parlare del ceramic coat? Si tratta di un rivestimento elettrochimico di trasformazione della superficie dell’alluminio e delle sue leghe in un vero e proprio strato ceramico.

Viene utilizzato anche per la carrozzeria dell’automobile, conferendo alla superficie trattata elevata resistenza ad usura e corrosione. Ma non solo, perchè lo sporco difficilmete “attacca” su un’auto trattata a ceramic coat tanto che si può usare l’acqua per “asciugarla”. Il risultato è strabiliante, come si può vedere nel video qui sotto:

—–

