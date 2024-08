La nuova Cupra Formentor 2024 si presenta con motori ibridi plug-in da 272 CV e 2.0 TSI da 333 CV. Questi nuovi propulsori, disponibili nelle versioni VZ e VZ Extreme, arricchiscono ulteriormente la gamma.

Nuovi motori ibridi Plug-In e potenti TSI

1.5 e-HYBRID 272 CV DSG: questo motore ibrido plug-in di nuova generazione combina un motore elettrico da 85 kW (116 CV) con un motore a combustione interna da 1.498 cc capace di sviluppare 130 kW (177 CV). Il sistema offre una potenza complessiva di 200 kW (272 CV) e 400 Nm di coppia, garantendo una guida fluida e potente con coppia massima disponibile già a 850 giri. La batteria da 19,7 kWh consente un’autonomia in modalità completamente elettrica fino a 119 km, supportata da un sistema di ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW, che permette una ricarica completa in soli 26 minuti.

2.0 TSI 333 CV 4Drive DSG: questo motore, abbinato a un cambio automatico DSG e alla trazione integrale 4Drive, offre 333 CV e 245 kW di potenza. La tecnologia torque splitter, originariamente disponibile solo sulla Formentor VZ5, distribuisce la coppia in modo asimmetrico su ciascuna ruota dell’asse posteriore, migliorando la dinamica di guida. Due unità di controllo gestiscono ciascuna una frizione che regola la coppia motrice trasmessa a ogni lato dell’asse posteriore, offrendo una guida più reattiva e dinamica.

La gamma della nuova CUPRA Formentor si arricchisce con le versioni VZ e VZ Extreme, dotate di caratteristiche avanzate per migliorare l’esperienza di guida e il comfort. La versione VZ monta tra le dotazioni di serie cerchi in lega da 19” Sandstorm silver, controllo dinamico dell’assetto (DCC), sedili anteriori avvolgenti Diamica, illuminazione ambientale Smart Wraparound, sistema Keyless Advanced, videocamera posteriore, portellone elettrico handsfree e sistema antifurto.

La versione VZ Extreme comprende, oltre agli equipaggiamenti della versione VZ, sedili anteriori CUP bucket, sistema di navigazione, fari anteriori Led Matrix, sistema audio Immersive by Sennheiser, pacchetto Safe & Driving XL, pinze freni Brembo (per la versione 1.5 e-HYBRID 272 CV), pinze freno Akebono (per la versione 2.0 TSI 333 CV) e assistenza pre-crash (anteriore e posteriore).

Entrambe le versioni VZ e VZ Extreme presentano nuovi design specifici per i cerchi in lega da 19”, disponibili nelle finiture Hailstorm Silver e Hailstorm Copper. Inoltre, la gamma di colori della carrozzeria si arricchisce con nuove opzioni come il metallizzato Glacial White e gli opachi Enceladus Grey e Magnetic Tech Matt.

La Cupra Formentor VZ 1.5 e-HYBRID 272 CV DSG è disponibile a partire da 55.650 €, mentre la versione VZ Extreme è disponibile a partire da 60.700 €. Il modello con motore 2.0 TSI 333 CV 4Drive DSG ha un prezzo di partenza di 55.750 € per la versione VZ e 60.800 € per la versione VZ Extreme.

Viene introdotto anche il 1.5 e-HYBRID 204 CV DSG, che rispetto alla versione VZ più potente da 272 CV già presente a listino, vanta un setting di potenza del propulsore termico che, in questa variante da 204 CV, raggiunge i 150 CV. Novità assoluta della gamma di nuova Cupra Formentor è l’arrivo a listino della motorizzazione diesel 2.0 TDI 150 CV a trazione anteriore abbinato a un cambio DSG a 7 rapporti. La nuova Formentor 1.5 TSI 150 CV è disponibile con prezzi a partire da 37.200 €; la Formentor 2.0 TDI 150 CV DSG da 41.750 € ed infine la Formentor 1.5 e-HYBRID 204 CV DSG da 46.500 €.

Cupra Formentor 2024: caratteristiche

La nuova Cupra Formentor introduce un nuovo linguaggio di design del marchio, con un frontale “shark nose” e i fari matrix a led con firma luminosa triangolare conferiscono al veicolo un aspetto forte e determinato. Il design laterale presenta cerchi in lega disponibili in otto diverse varianti, che migliorano la dinamica di guida. Nella parte posteriore, i fari coast-to-coast e il logo illuminato rendono la Formentor immediatamente riconoscibile.

E’ possibile scegliere tra otto diversi colori, tra cui i nuovi ed esclusivi colori opachi: Century Bronze Matt e Enceladus Grey Matt. La palette di colori si completa con Magnetic Tech Matt, i nuovi Fiord Blu e Midnight Black, Glacial White, Magnetic Tech e Graphene Grey.

Gli interni della nuova Formentor utilizzano materiali sostenibili e tecnologie digitali avanzate. La console centrale e i pannelli delle portiere sono stati ridisegnati. I sedili sportivi possono essere rivestiti in tessuto, microfibra riciclata o pelle ecologica.

La nuova Formentor integra un sistema di infotainment con schermo da 12,9 pollici, che combina input touchscreen con una barra di scorrimento retroilluminata. Il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e offre funzionalità di ricarica rapida wireless fino a 15 W. L’App My Cupra consente di controllare da remoto funzioni come la climatizzazione e la ricarica della batteria.

La Cupra Formentor integra un nuovo sistema audio opzionale ad alta fedeltà con 12 altoparlanti, sviluppato in collaborazione con gli esperti audio di Sennheiser Mobility. Il sistema ad alta potenza da 390 watt immerge il guidatore e i passeggeri in un’esperienza sonora unica.

Cupra Formentor 2024: motorizzazioni

La nuova Formentor è disponibile con un’ampia gamma di soluzioni, tra cui quattro diverse tecnologie: TSI, mild hybrid, diesel e una nuova generazione di motori e-Hybrid. In totale, sono disponibili otto diverse opzioni di propulsione spaziando da 150 a 333 CV.

Il punto di partenza della nuova Formentor è l’unità a benzina TSI da 1.5 litri che eroga 150 CV (110 kW), abbinata a un cambio manuale a 6 rapporti. Il primo 2.0 TSI della gamma aumenta le sue prestazioni con una potenza di 204 CV (150 kW), abbinato a un cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti e alla trazione integrale (4Drive).

La Formentor VZ è disponibile in due motorizzazioni alimentate a benzina. La prima eroga 265 CV (195 kW), abbinata a un cambio DSG a 7 marce e alla trazione anteriore. La seconda eroga 333 CV (245 kW), anch’essa abbinata a un cambio DSG a 7 rapporti e dotata di tecnologia torque splitter e impianto di scarico Akrapovič opzionale.

Cupra Formentor è ora disponibile per la prima volta anche con una nuova opzione mild hybrid. Questa versione consente al SUV coupé di offrire livelli di efficienza ancora maggiori. Il sistema, disponibile con il motore a benzina da 1.5 litri da 150 CV (110 kW), esclusivamente in combinazione con il cambio DSG, abbina al motore a combustione la tecnologia mild-hybrid a 48V. Il sistema utilizza un generatore-starter da 48V e una batteria agli ioni di litio da 48V.

Anche il diesel fa parte della gamma di motorizzazioni della nuova Formentor: il 2.0 TDI 150 CV (110 kW) è abbinato a un cambio DSG a 7 rapporti. Ed infine la Formentor offre due opzioni di propulsione e-Hybrid di nuova generazione: 204 CV (150 kW) e 272 CV (200 kW). Entrambe sono dotate del nuovo motore 1.5 TSI, di un motore elettrico e di un pacco batterie più grande che ora offre 19,7 kWh (netti). Ciò consente alla nuova CUPRA Formentor di offrire un’autonomia completamente elettrica di oltre 100 km.

La batteria può ora essere ricaricata rapidamente fino a 50 kW (carica in corrente continua) mentre si è in viaggio, oppure a casa utilizzando una wallbox da 11 kW (in precedenza 3,6 kW). La Formentor VZ e-Hybrid (272 CV/200kW) può essere equipaggiata con pinze Brembo a quattro pistoni, che si combinano con freni a disco forati più grandi rispetto alle opzioni standard (370x32mm), offrendo maggiori prestazioni di frenata.

La nuova Formentor è dotata di una gamma completa di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, tra cui il Predictive Adaptive Cruise Control (ACC), il Travel Assist, il Side and Exit Assist e l’Emergency Assist. Il veicolo è equipaggiato con sette airbag, compreso un airbag anteriore centrale di serie.

