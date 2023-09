Orari F1 oggi TV8 GP Singapore 2023 con diretta Sky e Now

Come di consueto gli Orari F1 oggi TV8 GP Singapore 2023 su con il via della gara in differita Domenica 17 Settembre alle 18:00 con Sky e Now che trasmetteranno in diretta la partenza alle 14.30.

Il calendario di F1 ci dice che proprio a Singapore prende il via la fase finale di questa lunga stagione, che porterà la Formula 1 a correre in tre continenti e 16 fusi orari. Nella classifica di F1 è saldo in testa Verstappen con 364 punti. Max è ormai è lanciato nella conquista del titolo, considerando che il secondo in classifica, il compagno di squadra Sergio Perez, è a “soli” 219 punti.

Orari F1 oggi GP Singapore 2023 su TV8 in differita

Sabato 16 settembre

Ore 18.30: F1 qualifiche

Domenica 17 settembre

Ore 18.00: F1 gara

Orari F1 oggi GP Singapore 2023 su Sky e NOW in diretta

Sabato 16 settembre

Ore 11.30: Terza sessione di prove libere

Ore 15.00: Qualifiche

Domenica 17 settembre

Ore 14.00: F1 – Gara

Classifica F1 2023 piloti dopo il GP d’Italia

Pos Pilota Team Punti 1 Max Verstappen Red Bull-Honda 364 2 Sergio Perez Red Bull-Honda 219 3 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 170 4 Lewis Hamilton Mercedes 164 5 Carlos Sainz Ferrari 117 6 Charles Leclerc Ferrari 111 7 George Russell Mercedes 109 8 Lando Norris McLaren-Mercedes 79 9 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 47 10 Pierre Gasly Alpine-Renault 37 11 Esteban Ocon Alpine-Renault 36 12 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 36 13 Alex Albon Williams-Mercedes 21 14 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 9 15 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari 6 16 Guanyu Zhou Alfa Romeo-Ferrari 4 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 3 18 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 2 19 Logan Sargeant Williams-Mercedes 0 20 Daniel Ricciardo AlphaTauri-Honda 0 20 Nyck De Vries AlphaTauri-Honda 0

Classifica F1 2023 costruttori

Pos Team Punti 1 Red Bull-Honda 583 2 Mercedes 273 3 Ferrari 228 4 Aston Martin-Mercedes 217 5 McLaren-Mercedes 115 6 Alpine-Renault 73 7 Williams-Mercedes 21 8 Haas-Ferrari 11 9 Alfa Romeo-Ferrari 10 10 AlphaTauri-Honda 3

