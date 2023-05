Orari F1 oggi TV8 GP Miami 2023 con diretta SKY e NOW

Vuoi sapere gli orari TV oggi per vedere il Gran Premio di F1 di Miami 2023 su TV8 e SKY? Il GP si corre il 7 Maggio, alle 23 su TV8 con diretta SKY alle 21.30. Ricorda di fare attenzione al fuso orario per non perdere la gara. Secondo il calendario di F1, Miami sarà il quinto GP della stagione, l’ultimo fuori dall’Europa prima del ritorno ad Imola il 21 Maggio.

Il Gran Premio di Miami si svolge sul nuovo Miami International Autodrome, un tracciato di 5,41 km con 19 curve. La pista offre un’esperienza spettacolare sia per i piloti che per il pubblico, con curve veloci e tratti in cui le vetture possono raggiungere elevate velocità. Non perdere l’occasione di goderti lo spettacolo.

In testa alla classifica F1 troviamo il dominatore Verstappen con 93 punti, seguito da Perez e Alonso. Hamilton si trova al quarto posto con 48 punti, mentre Sainz e Leclerc occupano rispettivamente il quinto e sesto posto. Sarà una gara avvincente da non perdere.

Nella prima sessione di prove libere del GP di Miami, le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton si sono rivelate le più veloci. Russell ha preceduto Hamilton di due decimi, malgrado una prima parte di sessione in cui è dovuto restare ai box per la sostituzione della cremagliera dello sterzo. Nel finale di sessione, Russell ha approfittato delle gomme soft e dell’evoluzione dell’asfalto, nuovo, per portarsi davanti a tutti. Terzo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, staccato di 3 decimi e quarto tempo per il campione del mondo Max Verstappen con la Red Bull.

Orari F1 Miami oggi su TV8

Sabato 6 Maggio

Ore 23:30 Qualifiche – differita

Domenica 7 Maggio

Ore 23:00 Gara – differita

Orari F1 Baku oggi su SKY e NOW

Sabato 6 Maggio

Ore 18:30 – 19:30 Prove Libere 3

Ore 22:00 Qualifiche

Domenica 7 Maggio

Ore 21:30 Gara

