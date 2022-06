Orari F1 TV8 GP Canada 2022 in chiaro e diretta SKY NOW

Gli orari della F1 TV8 oggi per vedere il GP del Canada 2022 in chiaro. La gara prenderà ufficialmente il via alle 16.00 dal circuito cittadino di Montréal, intitolato a Gilles Villeneuve, sarà visibile in diretta per gli abbonati SKY. Per vederla gratis in chiaro si dovrà aspettare fino alle 20.00 quando sarà trasmessa da TV8. Ricordiamo che questo è un weekend ricco di appuntamenti visto che correrà in contemporanea anche la MotoGp in Germania.

Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Orari F1 su TV8 GP Canada 2022 in chiaro



Ed ecco l’orario serale per chi vuole seguire il GP di F1 del Canada su TV8 in chiaro. Complice il fuso orario, la gara andrà in onda in differita in prime time.

Sabato 18 giugno

Ore 23.30: qualifiche F1

Domenica 19 giugno

Ore 21.30: Gara F1

Orari oggi F1 GP Canada 2022 diretta SKY e NOW

Come al solito ecco il programma completo di oggi con la diretta su SKY e in streaming su NOW.

Giovedì 16 giugno

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 17 giugno

Ore 16.30: conferenza stampa piloti in streaming su skysport.it e sull’account Facebook di Sky Sport

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 20: prove libere 1 F1

Ore 21: Paddock Live

Ore 22.45: Paddock Live

Ore 23: prove libere 2 F1

Ore 24: Paddock Live

Ore 24.30: Paddock Live Show

Sabato 18 giugno

Ore 18: conferenza stampa team (differita)

Ore 18.45: Paddock Live

Ore 19: prove libere 3 F1

Ore 20: Paddock Live

Ore 21.15: #skymotori

Ore 21.30: Paddock Live

Ore 22: qualifiche F1 – Differita su TV8 dalle 23.30

Ore 23.15: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live Show

Domenica 19 giugno

Ore 18.30: Drivers Parade F1

Ore 19: Paddock Live Gara

Ore 20: Gara F1 – Differita su TV8 dalle 21.30

Ore 22: Paddock Live

Ore 22.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 24: Race Anatomy

Qui tutti i punteggi nella classifica della F1 2022 con il mondiale piloti e quello costruttori. Ricordiamo infine che secondo il calendario F1 delle gare, il prossimo GP si disputerà a Silverstone in Gran Bretagna nel weekend del 1-3 Luglio.

