Orari F1 TV8 oggi GP Turchia 2021 con diretta su SKY e Now

Orari su TV8 oggi del GP F1 della Turchia a Istanbul

Tutti gli orari F1 del GP di Turchia 2021 che si corre a Istanbul Park e si vede gratis su TV8 in differita.

Dove guardare il GP di Turchia in TV

Il Gran Premio si corre domenica 10 Ottobre alle 14 e sarà visibile in diretta su Sky alle 14:00 via satellite e via internet (anche con app Now TV) e in differita in chiaro su TV8 alle 18:00.

Ecco tutte le possibilità per guardare in TV il Gp di Turchia:

Sky Sport F1 HD canale 207 TV8 (Digitale Terrestre) Canale 8 NowTv

Come sempre, sarà Sky a trasmettere in diretta la gara, mentre TV8 trasmetterà in chiaro ma in differita qualifiche e gara sul Digitale Terrestre.

Orari F1 Turchia 2021 in diretta su Sky Sport F1 e Now

La programmazione del GP di Turchia, in diretta su Sky Sport F1, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con la gara alle 14.00 di Domenica 10 ottobre

Domenica 10 ottobre

Ore 12.30 Paddock Live

Ore 14.00 GP Turchia

Ore 16.00 Paddock Live

Ore 16.30 Paddock Live #Skymotori

Ore 19.00 Race Anatomy

F1 orari TV8 di GP Turchia per vederlo in chiaro

Il GP di Turchia di Formula 1 del week end 8-10 ottobre 2021 sul circuito di Istanbul sarà trasmesso in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con trasmissione in differita di qualifiche e gara:

Domenica 10 ottobre

Ore 16.30 Pre Gara

Ore 18.00 GP Turchia (differita)

Ore 20.00 Post Gara