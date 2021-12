Cosa succede se lascio a casa il libretto dell'auto o della moto? Quali sono i rischi e quali sono le sazioni in caso di guida senza carta di circolazione.

Libretto dimenticato a casa o in ufficio: può capitare a tutti un momento di distrazione, pur essendo consci che dobbiamo fare in modo che non accada. Cosa succede se non abbiamo con noi la carta di circolazione quando siamo alla guida e veniamo fermati per un controllo?

Circolare senza il libretto dimenticato a casa: le sanzioni e quanto si rischia

I documenti necessari per l’uso dei veicoli sono il libretto, ovvero la carta di circolazione, e la patente di guida: lo dice il Codice della Strada. Ricordatevi inoltre che se vi recate all’estero, è necessaria anche la Carta Verde.

Le sanzioni sono previste dall’art. 180, con importi per le multe che vanno da 41 euro fino a 168 euro. Se il libretto dimenticato a casa è quello di un motociclo, le multe partono da 25 euro per raggiungere il massimo di 99 euro.

Se durante un controllo delle forze dell’ordine si è sprovvisti del libretto, il conducente è invitato dalle forze dell’ordine a presentarsi a presso gli uffici indicati dall’agente che ha accertato la dimenticanza. Qui è bene dire che è meglio non aggiungere alla prima disattenzione una ulteriore aggravante. Se non vi presentate all’invito di esibire la carta di circolazione, sarete soggetti al pagamento di una multa compresa tra i 419 e i 1.682 euro.

Un piccolo consiglio: anche se non vi mette al riparo da possibili contravvenzioni, è buona norma lasciare all’interno della propria automobile almeno la fotocopia del libretto di circolazione.

Perchè si dice libretto?

Semplice: la carta di circolazione, che oggi è appunto un singolo foglio, prima era rilegata a forma di libro. Il libretto, appunto.

Qui sotto un esempio di libretto di circolazione, che abbiamo trovato all’interno di una inserzione di vendita.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.