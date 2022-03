Per questa stagione estiva Baracuta presenta la creazione di una Pro-label interna dedicata all’Upcycling.

Baracuta G4 primavera estate 2022: il brand inaugura la stagione estiva 2022 con la voglia di esplorare l’archivio e di rinnovare uno dei capi più iconici di sempre. Il focus stagionale è infatti, incentrato sulla riscoperta del capospalla Baracuta G4. Fratello della mitica Baracuta G9 Harrington Jacket, il G4 ne condivide la stessa origine, Manchester 1937, e presenta gli stessi dettagli che hanno reso iconico il G9, come il collo in piedi, la forma delle tasche con bottone, e la cucitura posteriore ad ombrello, soprattutto l’immancabile Fraser Tartan.

Il G4 presenta un fit differente e conferisce un look più rilassato e più facile da indossare ricadendo ad “A” sul punto vita senza la cucitura finale al fondo della giacca che contraddistingue il G9. Entrambi i modelli sono declinati in tante nuove colorazioni ispirate alle città care al brand come Londra, Berlino, Parigi, New York, Los Angeles, Tokyo e Milano spaziando dal corn flower, al caramel nude fino al vivacissimo tangerine.

Novità assoluta della collezione, i capispalla Linen G9 e G4, due freschissimi compagni di viaggio che costituiscono l’epitome in termini di qualità e ricerca sartoriale per il brand, disponibili in micro-check frisé in tonalità pastello. Completa il look, la linea Baracuta Ivy League composta dalla maglieria in cotone tricot, felpe e accessori ispirati ai campus universitari americani le cui palette reinterpretano i classici checks attraverso uno studio modulare di nuovi colori estivi come il pop-lime, isabella e cobalto.

La stagione estiva primavera estate 2022 segna anche la creazione di una Pro-label interna a Baracuta dedicata all’Upcycling. La riscoperta dei materiali d’archivio e la ricerca per dar nuova vita ai tessuti caratterizzano da sempre un impegno costante per il brand che dedica la label Baracuta Upcycled Apparel alla realizzazione di una collezione di giacche i cui tessuti appartengono alle produzioni precedenti che vengono ricondizionate riprendendo vita.

