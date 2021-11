La nuova collezione di sneakers maschili di Conte of Florence.

Conte of Florence sneakers autunno inverno 2021: la collezione punta su una linea di calzature per uomo dalle forme basiche ma caratterizzate da dettagli luxury e materiali sempre più pregiati e confortevoli. A rendere omaggio alla città natale del brand, il giglio fiorentino campeggia vistoso in quasi tutti i modelli della collezione sia nella parte laterale della tomaia sia nella linguetta.

Per l’uomo l’impronta della linea resta classica ma contraddistinta da un carattere dinamico e sportivo, per un uomo sempre in movimento che cerca comodità ed eleganza in un’unica soluzione. Le forme importanti e sicure si combinano però con colori essenziali e monotonali. Anche i materiali sono sempre di prima qualità come le croste scamosciate e i tessuti water repellent.

Conte of Florence sneakers autunno inverno 2021: i nuovi modelli

La protagonista della linea maschile per questa stagione è la sneaker Subbiano, un modello stringato dalla silhouette pulita e armoniosa. La suola rialzata e dinamica aggiunge un’allure contemporanea e i dettagli a contrasto donano uno stile inconfondibile. Bagnone invece è la running ideale per gli amanti del gusto classico che non rinunciano al brio dello streetwear. La tomaia realizzata in pelle scamosciata e cordura insieme alla comoda suola rialzata la rendono perfetta per ogni occasione.

Semplicità e versatilità per la sneaker Chiusi che presenta una suola tecnica e leggera dotata di stabilizer in grado di assorbire gli urti. Infine un omaggio a Firenze è dato da Marradi con l’inconfondibile logo giglio. La tomaia è morbida e disegnata da linee semplici che regalano un look elegante e versatile mentre la suola con profilo a cassetta, completa un look grintoso e adattabile a tutti i giorni.

Leggerezza, comfort e qualità dei materiali sono alla base di ogni creazione che stagione dopo stagione sintetizzano lo stile sportivo ma sempre più ricercato di Conte of Florence.

