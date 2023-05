Harley-Davidson Fast Johnnie 2023 celebra la cultura delle muscle car e l’heritage racing con l’introduzione di questa serie a

tiratura limitata caratterizzata da verniciature e grafiche personalizzate con la speciale colorazione della Enthusiast Collection, Celestial Blue con strisce racing bianche, che viene offerta di serie per tre modelli Harley-Davidson del 2023: Low Rider ST, Street Glide ST e Road Glide ST, con una produzione complessiva limitata a non più di 2.000 modelli in tutto il mondo.

I modelli della Enthusiast Motorcycle Collection celebrano i motociclisti Harley-Davidson e lo schema di verniciatura Fast Johnnie si rifà a temi iconici del design delle muscle car ad alte prestazioni degli anni ’60 e ’70: strisce “racing” a contrasto su un colore di base deciso e un personaggio o un logo incorporato nella grafica.

Il personaggio Fast Johnnie, applicato sul lato sinistro del serbatoio, compare anche sulle moto del team Harley-Davidson Screamin’ Eagle che gareggiano nella serie MotoAmerica King of the Baggers. Si ispira alla storia di un maialino di nome Johnnie adottato nel 1920 dal pilota Harley-Davidson e membro della famigerata “Wrecking Crew”, Ray Weishaar, che divenne la mascotte del team. Il maialino si appollaiava spesso sul serbatoio di una moto per il giro della vittoria dopo la gara ed è solitamente citato come la fonte del simbolo “Hog” che ancora oggi viene spesso applicato a tutto ciò che è Harley-Davidson.

Sul serbatoio e sul parafango anteriore la scritta “Harley-Davidson” sostituisce uno degli elementi grafici. A seconda del modello di moto, le strisce sono applicate ai parafanghi anteriore e posteriore, alla parte superiore e ai lati del serbatoio, alla parte anteriore della carenatura, alle

coperture laterali e alle borse. Il logo Enthusiast Motorcycle Collection si trova sul parafango posteriore.

Harley-Davidson Fast Johnnie 2023: Low Rider ST

Allacciate le cinture e correte verso il confine. Il modello Harley-Davidson Low Rider ST è una sport-touring americana V-Twin per i motociclisti che amano lo stile essenziale della West Coast e le prestazioni straordinarie del propulsore Milwaukee-Eight 117 V-Twin. Il modello Low Rider ST avvicina questi motociclisti al puro temperamento Harley-Davidson. Le caratteristiche meccaniche sono identiche al modello 2023 Low Rider ST.

Colorazione Celestial Blue celeste con dettagli custom bianchi

Logo Enthusiast Collection sul parafango posteriore

Grafica su entrambi i lati del serbatoio: Fast Johnnie a sinistra, Bar & Shield a destra.

Harley-Davidson Fast Johnnie 2023: Street Glide ST

Potenza e stile da performance bagger per i motociclisti che non ne hanno mai abbastanza. Il modello Street Glide ST abbina il muscoloso propulsore Milwaukee-Eight 117 alle influenze stilistiche della West Coast e alle nuove finiture dark-and-bronze, il tutto abbinato al sistema di scarico Sreamin’Eagle.

Il comfort inalterato e l’iconica carenatura “batwing” si rivolgono ai cultori della tradizione. Ecco la nuova generazione di velocità e stile Harley-Davidson. Le caratteristiche meccaniche sono identiche al modello Street Glide® ST del 2023.

Harley-Davidson Fast Johnnie 2023: Road Glide ST

L’elegante modello Road Glide® ST si presenta più grintoso che mai e a sostenerlo c’è la potenza bruciante del propulsore Milwaukee-Eight 117 abbinato allo scarico Screamin’Eagle. Gli elementi stilistici della West Coast e le finiture in nero e bronzo distinguono questa moto dalla schiera delle bagger ad alte performances.

Il comfort leggendario e la carenatura fissa “sharknose” si rivolgono ai motociclisti che vogliono affrontare con decisione la strada. Le caratteristiche meccaniche sono identiche al modello Road Glide ST del 2023.

Caratteristiche stilistiche speciali di Road Glide ST e Street Glide ST

Colorazione Celestial Blue con dettagli custom bianchi

Logo Enthusiast Motorcycle Collection sul parafango posteriore

Grafica su entrambi i lati del serbatoio del carburante – Fast Johnnie a sinistra, Bar & Shield a destra

Harley-Davidson Genuine Motor Parts & Accessories offre come optional il portapacchi King Tour-Pak in tinta, il portapacchi Chopped Tour-Pak e i coperchi delle casse.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.