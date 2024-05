La collezione CNNCT di Eastpak per questa primavera estate 2024 presenta nuovi modelli come la Sheldan e la Tecum Tote, e ancora zaini, borse e valigie versatili, perfette per il passaggio dal lavoro al tempo libero.

Eastpak, noto per i suoi prodotti di design, lancia la sua ultima collezione CNNCT, concepita per unire stile e funzionalità, ideale per i professionisti moderni. Questa nuova linea include zaini, valigie e accessori progettati per soddisfare le esigenze di chi muove i primi passi nel mondo del lavoro o di chi già naviga tra impegni di lavoro e momenti di svago.

Per la stagione primavera estate 2024, Eastpak ha introdotto nuovi modelli e varianti di colore che non solo onorano il patrimonio del marchio ma spingono l’innovazione ancora più avanti. Tra le novità spiccano la borsa a tracolla Sheldan e l’esclusiva colorazione Accent Marine, che arricchiscono la collezione rendendola fresca e attuale. Inoltre, la versatilità si manifesta con la Tecum Tote, disponibile in colori pastello come il Turchese e il Lilla Matte, perfetti per aggiungere un tocco di colore alla routine quotidiana.

Eastpak CNNCT primavera estate 2024: la nuova collezione

Il CNNCT Wheel rappresenta la soluzione ottimale per i viaggiatori. Dotato di quattro ruote pivotanti a 360°, una maniglia telescopica e uno scomparto imbottito per laptop da 16 pollici, questo bagaglio è progettato per garantire un trasporto agevole e sicuro. La sua struttura robusta ma elegante lo rende un accessorio indispensabile per chi viaggia frequentemente.

La borsa a tracolla Sheldan è l’ideale per i professionisti sempre in movimento. Offre non solo un compartimento per laptop da 16 pollici, ma anche un organizzatore integrato e una tracolla per un facile aggancio al bagaglio. La sua struttura multifunzionale la rende perfetta sia per l’ufficio sia per il tempo libero.

Introdotta in questa stagione, la CNNCT Tecum Tote è una novità assoluta che combina praticità e stile in un design 2 in 1. Può essere utilizzata come zaino o portata a mano, rendendola estremamente versatile per i lavoratori urbani. Dotata di custodia imbottita per laptop da 14 pollici e tasche dedicate, è progettata per chi cerca un accessorio elegante ma funzionale.

La nuova collezione CNNCT di Eastpak è destinata a diventare un must-have per chi vive e lavora in contesti urbani dinamici.

