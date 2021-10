McLaren Tumi collezione: nuove borse ed accessori viaggio

Tumi e McLaren arricchiscono la loro collezione con nuove borse e accessori da viaggio.

McLaren Tumi collezione: il marchio leader internazionale di viaggi e lifestyle e il produttore di supercar di lusso e il team di Formula 1 McLaren svelano la nuovissima linea di valigie e accessori da viaggio premium, che va ad arricchire ed ampliare la collezione esistente.

Rimanendo fedeli alla visione di entrambi i marchi che parla di qualità, innovazione e l’eccellenza del design, Tumi e McLaren hanno realizzato nove nuovi pezzi, ampliando la collezione esistente che includo ora piccola pelletteria, abbigliamento sportivo e silhouette più eleganti.

McLaren Tumi collezione: i nuovi pezzi

Progettati per soddisfare le esigenze di coloro che guardano ad un design più leggero e compatto, i pezzi sono evidenziati da dettagli che ricordano la collezione originale del lancio tra cui la fibra di carbonio, un materiale leggero fondamentale per entrambe le aziende, e il caratteristico colore arancione papaya di McLaren.

Per sottolineare il loro terzo anno di collaborazione, Victor Sanz, Creative Director di Tumi, e Rob Melville, Design Director di McLaren Automotive, continuano a reinventare pezzi interessanti e moderni, incorporando elementi che rimangono fedeli al DNA di ogni marchio. I pezzi chiave della collezione includono The Halo Backpack e M-Tech Soft Satchel.

Il Halo Backpack incarna prestazioni di lusso, con un pannello frontale sagomato, una custodia imbottita che può contenere un laptop fino a 14 pollici e una porta USB integrata per la ricarica in movimento. È caratterizzato da dettagli in fibra di carbonio in colore papaya, un manico in pelle e cerniere magnetiche con marchi Tumi e McLaren esibiti in modo discreto.

La M-Tech Soft Satchel è il pezzo di questa collezione dedicato al viaggio. Poiché i viaggi del fine settimana, i soggiorni e le vacanze brevi continuano a essere una tendenza dei nostri giorni, questa cartella è il compagno perfetto per coloro che preferiscono la purezza e il comfort di un bagaglio morbido e destrutturato. Questo borsone è dotato sia di una tracolla imbottita articolata con accenti in color papaya che di maniglie in pelle per adattarsi al meglio al trasporto.

La collezione presenta inoltre tre nuovi pezzi in stile compatto. La custodia universale Bronx Slim Utility Pouch ideale per coloro che preferiscono portare con sé solo l’essenziale. La Fuel Corssbody, creata con un nuovo design aerodinamico versatile che lascia le mani libere e può essere portato a tracolla oppure attorno alla vita. Il Remex Accessory Kit invece sufficientemente piccolo per essere portato con sé in vacanza, in palestra o in ufficio per un tocco di lavoro ibrido, munito di un lato trasparente che permette di individuare facilmente i propri effetti personali.

Per completare la collezione ci sono gli accessori più piccoli come il Global Double Billfold, il Passport Cover e la Folding Card Case. Ognuno è squisitamente modellato in pelle e ha accenti metallici in papaya, fibra di carbonio e marchi in rilievo.

