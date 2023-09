New Era autunno inverno 2023: nell’ambito della campagna Always on Side, che promuove l’iconico logo New Era situato sul lato sinistro di ogni cappellino e che da oltre un secolo rappresenta un punto di riferimento, l’ultima collezione del marchio rivisita le sue radici durante i primi anni del baseball e degli sport di squadra.

Caratterizzata da silhouette iconiche dell’abbigliamento sportivo retrò come giacche varsity, maglie da baseball, felpe con chiusura a cerniera sul colletto e felpe crewneck oversize, l’ultima collezione New Era offre una versione premium del proprio heritage, rivisitando l’epoca d’oro delle divise sui campi di baseball.

Icona del baseball classico, le maglie da baseball gessate in bianco sporco e marrone intenso dettano il tema della collezione: ricamate con i loghi retrò New Era in corsivo, le maglie offrono un inizio classico e rilassato. Continuando con l’abbigliamento vintage, un pezzo forte della collezione è la varsity jacket dal fit boxy in una palette di colori stagionali.

La giacca presenta scritte e ricami oversize, un cenno alle varsity americane vintage e personalizzate. Il numero “20” è posizionato sul petto a sinistra, in riferimento all’anno di fondazione dell’azienda all’inizio del XX secolo. A completare la narrazione storica ci sono altre toppe che richiamano l’anno di fondazione di New Era e New York, lo stato di origine del marchio.

Per quanto riguarda i cappelli, la classica visiera curva di New Era e gli stili destrutturati 9Twenty e Trucker ricevono un aggiornamento retrò con i loghi d’archivio impressi sul davanti di ogni berretto. Ogni cappellino è disponibile in una palette di colori stagionali: marrone dorato, verde scuro e bordeaux intenso per completare le selezioni di abbigliamento.

La collezione è completata da un’ampia selezione di maglioni e felpe con cappuccio, casual e overhead, con joggers abbinati e una serie di t-shirt con grafiche. Anche in questo caso, l’abbigliamento presenta patch che richiamano la storia del marchio e il suo stato di origine in una miscela contrastante di blu scuro su base bordeaux e viceversa.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.