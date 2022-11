Nilox 4K DIVE: la nuova action cam

Nilox 4K DIVE: il brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta, presenta all’Eicma 2022 la nuova compagna di avventure, l’action cam ideale per tutti gli sportivi che vogliono immortalare ogni istante con video in 4K a 60 fps. La Nilox 4K DIVE è un modello smart, capace di accompagnare le persone in ogni loro avventura, dalle immersioni alle giornate all’aria aperta.

Nilox 4K DIVE: caratteristiche

L’ultima novità tra le action cam di Nilox è resistente e waterproof, in grado di seguire l’utente ovunque: la nuova 4K DIVE può infatti raggiungere i 10 metri di profondità senza custodia e, con il case protettivo (in dotazione), consente riprese fluide fino a 30 metri. Funzionalità e versatilità sono a portata di mano, grazie al doppio schermo a colori, di cui quello posteriore touch, con cui regolare tutte le impostazioni in modo semplice e veloce.

Grazie al grandangolo a 170°, alla risoluzione in 4K a 60 fps e allo stabilizzatore elettronico è possibile catturare ogni dettaglio dell’ambiente circostante e scattare splendide prospettive panoramiche. Compagna ideale di qualsiasi attività outdoor – dalle immersioni, agli sport invernali – è provvista di una memoria fino a 128 GB e di due batterie dalla capacità di 1050 mAh per evitare lo spegnimento nei momenti migliori.

Inoltre, 4K DIVE è una action cam smart, utilizzabile anche da remoto: grazie alla connettività Wi-Fi e all’applicazione dedicata, disponibile sia su store Android e Apple Store, si può comandare, registrare e visualizzare i propri video direttamente dallo smartphone. 4K DIVE sarà disponibile al prezzo di 199,95 €.

